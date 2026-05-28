Antrophic lança atualização de IA e supera criadora do Chat GPT

Nova rodada de investimentos fez com que a Anthropic se tornasse a empresa de IA mais valiosa do mercado - (crédito: AFP)

A Anthropic lançou, nesta quinta-feira (28/5), o Claude Opus 4.8, uma atualização do principal modelo de inteligência artificial da empresa norte-americana. A nova versão, focada em precisão, não poderia chegar em melhor momento: a Anthropic acabou de superar a Open IA e se tornou oficialmente a startup de IA mais valiosa do mundo, avaliada em US$ 900 bilhões.

O Claude Opus 4.8 chegou para substituir o modelo Opus 4.7 com a promessa de impactar diretamente o desenvolvimento de softwares. No site oficial da empresa, o comunicado de lançamento do modelo aponta que os primeiros testes do Opus 4.8 mostraram mais propensão em sinalizar incertezas sobre o próprio trabalho e menos chances de fazer afirmações sem fundamento.

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“Os usuários perceberão que o Opus 4.8 representa uma melhoria modesta, porém perceptível, em relação à versão anterior”, diz a Anthropic. “Ainda há muito a ser feito: estamos trabalhando no desenvolvimento e lançamento de modelos que ofereçam muitas das mesmas funcionalidades do Opus a um custo menor”.

Entre as novas ferramentas estão o controle do esforço feito pela IA nas respostas, com a opção de raciocínio profundo para tarefas complexas; o recurso de “fluxos de trabalhos dinâmicos que permite lidar com problemas de grande escala; e o modo rápido que permite operar com 2,5 de velocidade com três vezes menos custos do que as versões anteriores.

O modelo Claude Opus 4.8 já está disponível globalmente. O uso regular da IA custa US$ 5 por milhão de tokens de entrada (input) e US$ 25 por milhão de tokens de saída (output). Já o modo rápido custa US$ 10 por milhão de tokens de entrada e US$ 50 por milhão de tokens de saída. Os desenvolvedores podem usar o sistema por meio de API dedicada.

Protagonismo

Uma nova rodada de investimentos captou US$ 65 bilhões para a Anthropic, fazendo com que a empresa fosse avaliada em US$ 965 bilhões. Com isso, ela supera a Open IA, criadora do Chat GPT, que atualmente vale US$ 852 bilhões.

A curiosidade é que a própria Anthropic foi fundada em 2021 por ex-funcionários da Open IA, e já foi vista como a “concorrente menos famosa”. Porém, o ano de 2026 tem mudado o foco dos holofotes.

Recentemente, a empresa de inteligência artificial também repercutiu por embates com a administração de Donald Trump por se recusar a ceder ferramentas tecnológicas para uso militar pelo Pentágono. Em resposta, o presidente dos EUA ordenou que a IA da Anthropic deixasse de ser utilizada pelas agências federais do governo.

Outro momento em que a empresa ganhou as manchetes foi a inesperada aliança entre o cofundador Christopher Olah e o papa Leão XIV no debate sobre limites à IA. Único representante do ramo à ser convidado ao Vaticano, Olah defendeu a auditoria externa de empresas de IA e afirmou que o desenvolvimento da tecnologia não pode ficar restrito a empresas.