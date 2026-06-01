Obra de arte com banana avaliada em R$ 34 milhões é roubada em museu

Diferente de outras ocasiões em que visitantes comeram a fruta e o caso foi resolvido com diálogo, o autor do crime deste sábado não foi identificado, o que levou a direção da instituição cultural a prestar uma queixa-crime. - (crédito: AFP )

A banana da obra de arte Comedian, avaliada em R$34 milhões, foi roubada no Museu Pompidou-Metz, no leste da França, no sábado (30/5). A equipe do museu rapidamente substituiu a fruta.

Essa não é a primeira ocorrência envolvendo a obra criada em 2019, pelo artista conceitual italiano Maurizio Cattelan. A banana presa à parede com uma fita adesiva cinza já foi “vandalizada” outras vezes.

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Na estreia da obra na feira Art Basel em Miami, o artista performático David Datuna caminhou até a parede, descascou a banana e a comeu diante de todos. Ele chamou o ato de uma performance artística chamada "Hungry Artist".

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Em 2023, um estudante de arte sul-coreano também comeu a banana que estava no museu Leeum, em Seul, alegando que não havia tomado o café da manhã e estava com fome. A equipe interviu e comprou uma nova banana de um vendedor de rua para colocar no lugar.

Cattelan afirmou, na época, que havia ficado desapontado com o fato de o visitante ter consumido apenas a banana e não a fita adesiva.

Diferente das outras vezes, o autor desse furto de sábado não foi identificado. Por conta disso, a equipe pretende prestar uma queixa-crime já que o culpado permanece desconhecido e "não há possibilidade de diálogo".

Em nota para a Agência France-Presse (AFP) o museu comunicou: "O museu lamenta profundamente o desrespeito pela obra de arte demonstrado por este ato. Nos casos anteriores, os autores reivindicaram a ação publicamente na hora, o que permitia um diálogo artístico. Desta vez, sem autoria conhecida e com o sumiço silencioso da fruta, não há diálogo possível. Por isso, apresentamos uma queixa formal por roubo junto às autoridades."

O conceito da obra é simples: Cattelan criou a peça como uma sátira ácida e bem-humorada sobre como o mercado de arte global atribui valores considerados exorbitantes a objetos comuns.

*Estagiária sob supervisão de Aline Gouveia

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