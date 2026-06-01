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AVIAÇÃO

Avião raro com visual futurista é flagrado em voo no Texas

Trata-se de um Beechcraft Starship, aeronave produzida no final dos anos 1980

O Beechcraft Starship é uma criação do engenheiro aeronáutico Burt Rutan - (crédito: Reprodução / Reddit)
O Beechcraft Starship é uma criação do engenheiro aeronáutico Burt Rutan - (crédito: Reprodução / Reddit)

Uma aeronave com um aspecto no mínimo peculiar foi vista sobrevoando o estado do Texas, nos Estados Unidos (EUA) na última quinta-feira (28/5). O avião em questão era um Beechcraft Starship. Projetado no ano de 1982, a aeronave contava com um design futurista além de ser considerado um dos aviões tecnologicamente mais avançados para a época, vindo a ser lançado oficialmente em 1986.

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O registro do Starship viralizou e entrou no foco da comunidade da aviação na plataforma de vídeos Reddit. O alvoroço em torno do avião aconteceu de tal forma que o diretor do Aeroporto de Addison, Jaume Edrosa, teve que dizer em uma entrevista ao portal de notícias SFGATE o paradeiro do avião.

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“Um de nossos inquilinos atualmente possui quatro deles baseados aqui.”, disse o diretor. A Aerospace Quality Research & Development (AQRD), empresa de engenharia com sede na cidade do aeroporto em questão, declara no próprio site que opera dois Beechcraft Starship. Restam apenas quatro no mundo todo.

Beechcraft Starship, avião projetado no ano de 1982 que contava com um design futurista
O Beechcraft Starship é uma criação do engenheiro aeronáutico Burt Rutan (foto: Reprodução/ Wekimedia Commons)

O Beechcraft Starship é uma criação do engenheiro aeronáutico Burt Rutan, conhecido por diversos projetos de aeronaves não convencionais como o Grizzly e o Boomerang. Com a capacidade de fazer viagens de até 965 km a uma velocidade máxima de 620 km/h, o Starship é feito de uma combinação de fibra de carbono e resina epóxi, materiais considerados mais resistentes que o metal.

Os principais pontos diferenciais em relação à maioria dos aviões são os canards, pequenas asas estabilizadoras localizadas perto do nariz do avião e a ausência de estabilizador vertical na parte de cima da cauda. O Starship conta também com duas hélices, localizadas na parte traseira das asas principais.

Apesar do visual e das novidades que oferecia na época que foi lançado, o avião não conseguiu obter um grande sucesso nas vendas. A produção dos Starships foi marcada por atrasos de fabricação e adiamentos. Ao todo, foram produzidas 53 unidades do avião mas apenas algumas foram vendidas, a maioria delas destinada à museus e ferros-velhos, tornando o Starship uma aeronave extremamente rara.

*Estagiário sob supervisão de Aline Gouveia

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Júlio Noronha*

Estagiário

Estudante de jornalismo no Centro Universitário Iesb, é estagiário do site do Correio Braziliense

Por Júlio Noronha*
postado em 01/06/2026 15:12
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