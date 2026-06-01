InícioMundo
GUERRA

Trump anuncia cessar-fogo entre Israel e Hezbollah no Líbano

Presidente dos EUA afirma que acordo foi firmado após conversas com Netanyahu e representantes do Hezbollah, mas envolvidos ainda não confirmaram oficialmente o entendimento

Presidente dos EUA afirma que acordo foi firmado após conversas com Netanyahu e representantes do Hezbollah - (crédito: Kent Nishimura/AFP)
Presidente dos EUA afirma que acordo foi firmado após conversas com Netanyahu e representantes do Hezbollah - (crédito: Kent Nishimura/AFP)

Após diversas tentativas e muita tensão, Estados Unidos, Irã e Israel firmaram um acordo de cessar-fogo. É o que garantiu o presidente norte-americano Donald Trump. A declaração foi feita nesta segunda-feira (1º/6), por meio de publicação na rede social do presidente, a Truth Social.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

De acordo com Trump, uma conversa com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e o alto escalão do Hezbollah foi realizada nesta segunda e Netanyahu acordou que não enviará mais tropas a Beirute.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

“Tive uma ligação muito produtiva com o Primeiro-Ministro Bibi Netanyahu, de Israel, e não haverá tropas indo para Beirute, e quaisquer tropas que já estivessem a caminho já foram mandadas de volta. Da mesma forma, por meio de representantes de alto escalão, tive uma ótima conversa com o Hezbollah, e eles concordaram que todos os disparos cessarão — Israel não os atacará, e eles não atacarão Israel”, publicou o republicano.

O presidente norte-americano também justificou a demora para entrar em acordo com ataques que vem sofrendo de democratas e “republicanos antipatrióticos”.

“Fica muito mais difícil para mim fazer adequadamente o meu trabalho e negociar quando oportunistas políticos continuam fazendo comentários negativos, repetidamente e em níveis nunca vistos antes, dizendo que eu deveria agir mais rápido, ou mais devagar, ou entrar em guerra, ou não entrar em guerra, ou seja lá o que for. Apenas sentem-se, relaxem, tudo acabará dando certo no final”, afirma o presidente.

Em outra publicação, Donald Trump afirmou que as conversas com autoridades iranianas seguem “em ritmo rápido”. Em coletiva recente, Esmaeil Baghaei, porta-voz do Irã, condicionou o fim da guerra a um cessar-fogo no Líbano. Apesar da declaração de Trump, nenhum acordo foi confirmado pelos outros países envolvidos.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Mannu Leones

Repórter

Jornalista pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), aficionada por jornalismo político e jornalismo em quadrinhos, além de ilustradora. Com passagens por CNN Brasil, SBT News e SBT Brasil

Por Mannu Leones
postado em 01/06/2026 15:57
SIGA
x