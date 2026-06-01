Trump anuncia cessar-fogo entre Israel e Hezbollah no Líbano

Presidente dos EUA afirma que acordo foi firmado após conversas com Netanyahu e representantes do Hezbollah - (crédito: Kent Nishimura/AFP)

Após diversas tentativas e muita tensão, Estados Unidos, Irã e Israel firmaram um acordo de cessar-fogo. É o que garantiu o presidente norte-americano Donald Trump. A declaração foi feita nesta segunda-feira (1º/6), por meio de publicação na rede social do presidente, a Truth Social.

De acordo com Trump, uma conversa com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e o alto escalão do Hezbollah foi realizada nesta segunda e Netanyahu acordou que não enviará mais tropas a Beirute.

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“Tive uma ligação muito produtiva com o Primeiro-Ministro Bibi Netanyahu, de Israel, e não haverá tropas indo para Beirute, e quaisquer tropas que já estivessem a caminho já foram mandadas de volta. Da mesma forma, por meio de representantes de alto escalão, tive uma ótima conversa com o Hezbollah, e eles concordaram que todos os disparos cessarão — Israel não os atacará, e eles não atacarão Israel”, publicou o republicano.

O presidente norte-americano também justificou a demora para entrar em acordo com ataques que vem sofrendo de democratas e “republicanos antipatrióticos”.

“Fica muito mais difícil para mim fazer adequadamente o meu trabalho e negociar quando oportunistas políticos continuam fazendo comentários negativos, repetidamente e em níveis nunca vistos antes, dizendo que eu deveria agir mais rápido, ou mais devagar, ou entrar em guerra, ou não entrar em guerra, ou seja lá o que for. Apenas sentem-se, relaxem, tudo acabará dando certo no final”, afirma o presidente.

Em outra publicação, Donald Trump afirmou que as conversas com autoridades iranianas seguem “em ritmo rápido”. Em coletiva recente, Esmaeil Baghaei, porta-voz do Irã, condicionou o fim da guerra a um cessar-fogo no Líbano. Apesar da declaração de Trump, nenhum acordo foi confirmado pelos outros países envolvidos.