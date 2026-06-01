Mistério nos EUA: cientista é encontrada morta após 11 meses desaparecida

O corpo de Melissa Casias, funcionária de um dos laboratórios nucleares mais renomados dos Estados Unidos, foi localizado quase um ano após seu desaparecimento sem explicações. A descoberta ocorreu em uma Floresta Nacional de Carson, no estado do Novo México.

Melissa tinha 53 anos e trabalhava no Los Alamos National Laboratory, centro histórico ligado ao desenvolvimento das primeiras armas nucleares durante a Segunda Guerra Mundial. Ela desapareceu em 26 de junho de 2025 após informar à família que trabalharia de casa naquele dia. Horas depois, foi vista caminhando sozinha às margens de uma rodovia sem celular, documentos ou chaves.

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As buscas mobilizaram autoridades e familiares durante meses. O caso chamou atenção porque Melissa deixou para trás objetos considerados essenciais, incluindo carteira, documentos e telefones. Segundo investigadores, parte dos aparelhos ainda havia sido restaurada antes do desaparecimento, o que aumentou as dúvidas sobre o que aconteceu nas horas que antecederam o sumiço.

Os restos mortais foram encontrados por um trilheiro na região conhecida como McGaffey Ridge, cerca de dez quilômetros distante do local onde ela havia sido vista pela última vez. Próximo ao corpo, as autoridades localizaram uma arma. Até o momento, o Instituto Médico Legal do Novo México não divulgou a causa nem a data exata da morte. A investigação permanece aberta.

A descoberta levantou uma discussão que já vinha ganhando força nos Estados Unidos nos últimos meses. O nome de Melissa passou a ser citado em listas que relacionam desaparecimentos, mortes e casos ainda sem solução envolvendo pessoas ligadas a instalações militares, programas aeroespaciais e centros de pesquisa considerados estratégicos para a segurança nacional americana.

Entre os casos que despertaram maior atenção está o desaparecimento de William McCasland, major-general da reserva da Força Aérea dos Estados Unidos, que desapareceu em fevereiro deste ano no Novo México. Conhecido pela atuação em projetos de pesquisa avançada, McCasland esteve envolvido em iniciativas estratégicas da Força Aérea, incluindo laboratórios voltados para tecnologias espaciais e materiais de ponta.

O desaparecimento ocorreu de forma misteriosa, ele foi visto pela última vez em sua residência, deixando para trás objetos pessoais como celular e óculos. Sua trajetória profissional e a ligação com programas de alta relevância para a defesa americana fizeram com que seu caso fosse amplamente discutido, inclusive em teorias que conectam a episódios históricos como o incidente de Roswell, ainda que sem provas concretas.

Outra ocorrência que voltou a ser lembrada após a localização do corpo de Melissa envolve Monica Reza. Engenheira e cientista de destaque, desapareceu em junho de 2025 durante uma trilha na Floresta Nacional de Angeles, na Califórnia. Ela era reconhecida por seu trabalho em materiais avançados para uso aeroespacial e atuou na Aerojet Rocketdyne, empresa contratada pela NASA e pela Força Aérea.

Apesar das buscas com helicópteros, cães farejadores e voluntários, Monica nunca foi localizada. O fato de sua carreira estar diretamente ligada a projetos estratégicos reforçou o mistério em torno de seu desaparecimento.

Os três casos passaram a ser frequentemente mencionados juntos devido às circunstâncias incomuns e ao perfil dos envolvidos. Melissa, McCasland e Monica tinham em comum a ligação com setores estratégicos da segurança nacional americana, e seus desaparecimentos ou mortes sem explicação clara alimentaram especulações sobre possíveis conexões ocultas.

Embora as comparações feitas por especulações públicas, as autoridades americanas, no entanto, evitam tratar os episódios como parte de uma mesma investigação. A polícia do Novo México reforçou que não há conclusão sobre qualquer vínculo direto entre Melissa e os outros desaparecimentos citados por teorias que circulam nas redes sociais.

Nos últimos meses, fóruns especializados, grupos de investigação independentes e até ex-integrantes do setor de defesa passaram a acompanhar os episódios com atenção. Parte das especulações surgiu porque algumas das pessoas desaparecidas trabalhavam ou haviam trabalhado em locais associados a pesquisas militares, desenvolvimento tecnológico e projetos de segurança nacional.

Apesar das teorias, os investigadores afirmam que o foco segue sendo a análise das evidências encontradas no local onde Melissa foi localizada. O resultado dos exames periciais deve ajudar a esclarecer se a morte ocorreu logo após o desaparecimento ou em outro momento ao longo dos últimos meses.

*Estagiária sob supervisão de Ana Raquel Lelles