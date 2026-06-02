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TENSÃO

"Você estaria na prisão se não fosse por mim", diz Trump a Netanyahu

Escalada militar e ataques a Beirute ampliam divergências entre Washington e Tel Aviv

Trump chegou a gritar com Netanyahu - (crédito: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
Trump chegou a gritar com Netanyahu - (crédito: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

Diante das últimas notícias divulgadas acerca do confronto de Israel e Irã, a relação do presidente norte-americano, Donald Trump, e do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, também está cada vez mais tensa, de acordo com o portal Aixos

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A reportagem divulgada nesta terça-feira (2/6) afirma que, segundo fontes próximas ao presidente norte-americano, Donald Trump teria sido ríspido em ligação com o primeiro-ministro israelese: “Você é um louco da p...! Você estaria na prisão se não fosse por mim. Estou salvando a sua pele. Todo mundo o odeia agora. Todo mundo odeia Israel por causa disso”, teria dito Trump.

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Nesta segunda-feira (1º/6), Trump usou suas redes sociais para anunciar um acordo de cessar-fogo firmado entre Netanyahu e o alto escalão do Hezbollah, o qual teria intermediado. “Tive uma ligação muito produtiva com o Primeiro-Ministro Bibi Netanyahu, de Israel, e não haverá tropas indo para Beirute, e quaisquer tropas que já estivessem a caminho já foram mandadas de volta”, garantiu o presidente.

No entanto, Israel voltou a atacar o sul de Beirute ainda na segunda-feira, o que levou a República Islâmica do Irã a anunciar a quebra do acordo de cessar-fogo, além de fazer críticas contundentes à Casa Branca e ao governo israelense. Esmaeil Baghaei, porta-voz do Irã, condicionou o fim da guerra a um cessar-fogo no Líbano. 

O portal Aixos ainda diz que o republicano chegou a gritar com Netanyahu. Isso porque teria sentido que o líder israelense estava intensificando os ataques de forma desproporcional, deixando um acordo por cessar-fogo cada vez mais inviável.

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Mannu Leones

Repórter

Jornalista pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), aficionada por jornalismo político e jornalismo em quadrinhos, além de ilustradora. Com passagens por CNN Brasil, SBT News e SBT Brasil

Por Mannu Leones
postado em 02/06/2026 12:26
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