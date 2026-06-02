"Você estaria na prisão se não fosse por mim", diz Trump a Netanyahu

Diante das últimas notícias divulgadas acerca do confronto de Israel e Irã, a relação do presidente norte-americano, Donald Trump, e do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, também está cada vez mais tensa, de acordo com o portal Aixos.

A reportagem divulgada nesta terça-feira (2/6) afirma que, segundo fontes próximas ao presidente norte-americano, Donald Trump teria sido ríspido em ligação com o primeiro-ministro israelese: “Você é um louco da p...! Você estaria na prisão se não fosse por mim. Estou salvando a sua pele. Todo mundo o odeia agora. Todo mundo odeia Israel por causa disso”, teria dito Trump.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Cristo Redentor derrota Estátua da Liberdade em vídeo de IA do Irã

Nesta segunda-feira (1º/6), Trump usou suas redes sociais para anunciar um acordo de cessar-fogo firmado entre Netanyahu e o alto escalão do Hezbollah, o qual teria intermediado. “Tive uma ligação muito produtiva com o Primeiro-Ministro Bibi Netanyahu, de Israel, e não haverá tropas indo para Beirute, e quaisquer tropas que já estivessem a caminho já foram mandadas de volta”, garantiu o presidente.

No entanto, Israel voltou a atacar o sul de Beirute ainda na segunda-feira, o que levou a República Islâmica do Irã a anunciar a quebra do acordo de cessar-fogo, além de fazer críticas contundentes à Casa Branca e ao governo israelense. Esmaeil Baghaei, porta-voz do Irã, condicionou o fim da guerra a um cessar-fogo no Líbano.

O portal Aixos ainda diz que o republicano chegou a gritar com Netanyahu. Isso porque teria sentido que o líder israelense estava intensificando os ataques de forma desproporcional, deixando um acordo por cessar-fogo cada vez mais inviável.