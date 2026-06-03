Mulher é presa após cães atacarem e matarem vizinha

O caso ocorreu em Melbourne, onde a tutora dos animais já acumulava denúncias por deixá-los soltos. - (crédito: reprodução/SpaceCoastDaily)

Linda Renee Cutler, 29 anos, foi presa por homicídio culposo, na última quarta-feira (27/5), após seus cães atacarem e matarem uma vizinha, Jodi Cowan, de 50. A Justiça decretou a prisão preventiva da acusada, que responderá pelo crime sem direito a fiança. Os cães passarão por eutanásia.

Jodi estava passeando com seu cachorro às 2h da manhã do dia 19 de maio. Nas imagens registradas por câmeras de segurança de um vizinho, é possível ver quando os dois cães de Linda correm em direção à vítima. No momento do ataque, Jodi estava segurando o cachorro pequeno e gritando: “Não!”. Seu marido, Donnell Smith, ouviu os gritos e saiu correndo com uma faca, na tentativa de espantar os cães.

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Os cães atacaram Jodi, causando ferimentos graves, principalmente na região do pescoço, o que desencadeou uma grave perda de sangue. Segundo relatos ao Florida Today, a vítima foi levada para o hospital Holmes Regional Medical Center, mas não resistiu e morreu quatro horas depois.

Segundo um registro da ligação para a emergência, 911, Jodi disse: “Estou morrendo, não consigo respirar”, momentos após o ataque.

As autoridades locais disseram que Linda tinha um histórico de manter seus cães “livres” e que eles já demonstravam agressividade com outros moradores da região. “Eles estavam sempre à solta”, disse Dominica Midkiff, uma vizinha que morava perto de Cutler. Os cães, chamados Max e Maco, são de raça mista e serão submetidos à eutanásia após um período de espera obrigatório de 10 dias.

O xerife do condado de Brevard, Wayne Ivey, classificou a morte de Cowan como “trágica e prematura” ao falar sobre o ocorrido em uma mensagem gravada em vídeo e publicada em sua página do Facebook em 27 de maio.

Ivey também observou que não é o número de mordidas, mas a gravidade delas que determina uma resposta legal, incluindo a declaração de que um cão é um “cão perigoso”, de acordo com a lei da Flórida.

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Prisão da tutora: Linda Cutler

Linda foi detida no dia 27 de maio pela polícia de Melbourne. O juiz David Koenig fixou uma fiança de US$ 250 mil (R$ 1.267.500) pela acusação de homicídio culposo. A acusada recusou a oferta de um defensor público.

Após a prisão, Linda foi encaminhada à Cadeia do Condado de Brevard. No dia 29 de maio, durante uma nova audiência, a Justiça revogou a possibilidade de liberdade mediante fiança e decretou sua prisão preventiva. Além da acusação relacionada à morte de Jodi Cowan, ela também responde a duas acusações pendentes, não relacionadas ao caso, de posse de drogas e furto qualificado.

A acusada também foi proibida de ter qualquer contato com a família da vítima.

*Estagiária sob supervisão de Aline Gouveia

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