InícioMundo
ESCALADA

Everest tem número recorde alpinistas em uma temporada

Maior número de ascensões ao Everest em uma única temporada havia sido registrado em 2019, quando 877 alcançaram o topo

O monte Everest é considerado o ponto mais alto do mundo, com 8.849 metros - (crédito: shrimpo1967 - Papa Lima Whisley - wikimedia commons)
O monte Everest é considerado o ponto mais alto do mundo, com 8.849 metros - (crédito: shrimpo1967 - Papa Lima Whisley - wikimedia commons)

Mais de mil alpinistas alcançaram o topo do Monte Everest nesta temporada, informaram as autoridades do Nepal nesta quarta-feira (3), o que significa que esta foi a temporada de maior fluxo na montanha.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

"Mais de mil alpinistas chegaram ao cume nesta temporada, mas o número final ainda terá que ser verificado", disse à AFP Himal Gautam, funcionário do departamento de turismo do Nepal.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Segundo o 'Himalayan Database', o maior número de ascensões ao Everest em uma única temporada havia sido registrado em 2019, quando 877 pessoas declararam que alcançaram o topo.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
Por AFP
postado em 03/06/2026 15:57
SIGA
x