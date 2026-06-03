Everest tem número recorde alpinistas em uma temporada

O monte Everest é considerado o ponto mais alto do mundo, com 8.849 metros - (crédito: shrimpo1967 - Papa Lima Whisley - wikimedia commons)

Mais de mil alpinistas alcançaram o topo do Monte Everest nesta temporada, informaram as autoridades do Nepal nesta quarta-feira (3), o que significa que esta foi a temporada de maior fluxo na montanha.

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"Mais de mil alpinistas chegaram ao cume nesta temporada, mas o número final ainda terá que ser verificado", disse à AFP Himal Gautam, funcionário do departamento de turismo do Nepal.

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Segundo o 'Himalayan Database', o maior número de ascensões ao Everest em uma única temporada havia sido registrado em 2019, quando 877 pessoas declararam que alcançaram o topo.