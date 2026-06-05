Israel ignora o cessar-fogo e volta a atacar o sul do Líbano

O cessar-fogo entre Israel e Líbano, anunciado na quarta-feira (3/6), não durou 24 horas. Forças israelenses bombardearam o sul e o leste do território libanês, enquanto o governo de Benjamin Netanyahu anunciou que se reservava o direito de atacar Beirute. O Estado judeu garante ter o aval do presidente dos EUA, Donald Trump, para a ofensiva.

O movimento fundamentalista xiita Hezbollah — aliado histórico do Irã — rejeitou a trégua condicional e exigiu um cessar-fogo abrangente, além da retirada de todas as tropas de Israel do Líbano. "O cessar-fogo deve ser global (...) e sem a permissão para matar em nome do inimigo no Líbano", declarou o líder do Hezbollah, Naim Qasem, em uma mensagem transmitida pelo canal Al Manar.

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Na quarta-feira, representantes do governo de Israel e do Líbano acordaram com o cessar-fogo condicionado à suspensão dos ataques do Hebzollah. O movimento xiita retiraria os seus combatentes de uma área ao sul do Rio Litani, a 30km ao norte da fronteira israelo-libanesa. A decisão do Hezbollah foi comunicada a Nabih Berri, presidente do Parlamento e aliado da organização fundamentalista. O presidente do Líbano, Joseph Aoun, considerava a proposta de Israel como uma "última chance" de chegar a um cessar-fogo abrangente.

Nicholas Blanford — especialista em Hezbollah pelo instituto Atlantic Council (em Beirute) — afirmou ao Correio que há muita confusão em relação aos termos do cessar-fogo. "Normalmente, um cessar-fogo envolve a suspensão de ataques por ambos os lados. O que Israel fez foi deixar claro que manterá as operações no sul do Líbano. Isso significa que haverá um recuo militar se o Hezollah cumprir com o cessar-fogo", explicou. Em tese, haveria um retorno ao status quo visto em novembro de 2024, quando a trégua entrou em vigor. "Se a suspensão dos combates acontecerá, é uma questão de profecia. Mesmo que as forças israelenses não abandonem o sul do Líbano, elas teriam que parar com as incursões e ataques contra o Hezbollah."

Poderes em xeque

Na quarta-feira, Trump sofreu um revés no Congresso, com traição de parte da bancada republicana. Por 215 votos a favor e 208 contra, a Câmara dos Representantes aprovou resolução que limita os poderes do presidente de ordenar ataques ao Irã.

Trump reagiu à derrota com uma publicação na rede social Truth. "Quem faria uma coisa tão antipatriótica? (...) Os democratas são movidos pela Síndrome de Transtorno Obsessivo por Trump. Eles preferem que nosso país fracasse a me dar mais uma vitória, entre muitas. Os quatro republicanos, essa é outra história — são exibicionistas! Deveriam ter vergonha de si mesmos."

"Ele pode vir a Moscou"

A carta incomum foi escrita pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e enviada ao arquiinimigo Vladimir Putin. "A Ucrânia propõe pôr fim a esta guerra por meio de um compromisso direto entre o senhor e nós. Proponho uma reunião", afirmou Zelensky na mensagem. O líder ucraniano se disse "disposto a um cessar-fogo total enquanto durarem as negociações". A resposta do Kremlin foi recebida com ceticismo com especialistas de Kiev. Dmitry Peskov, porta-voz da Presidência da Rússia, assegurou que Zelensky tem as portas abertas paa se reunir em Moscou com Putin "a qualquer momento".

Pedestres caminham por rua da cidade de Dnipro, no sudeste da Ucrânia, após ofensiva russa (foto: Ganya Savilov/AFP)

"Zelensky pode vir a Moscou a qualquer momento", disse Peskov. Ele acrescentou que Putin nãotinha visto a carta com o convite feito por Zelensky. A missiva do líder de Kiev, divulgada no site da Presidência da Ucrânia, marcauma das poucas ocasiões em que Zelensky se dirigiu diretamente a Putin desde24 de fevereiro de 2022, quando a Rússia invadiu a ex-república soviética.

Olexiy Haran, professor de política comparada da Universidade de Kiev-Mohyla, explicou ao Correio que não é a primeira vez que Zelensky propõe uma reunião com Putin. "O governo ucraniano não acredita que Putin concordará com um cessar-fogo, pois isso foi discutido em muitas ocasiões. Pelo menos até que o presidente russo sinta que não consegue mais prosseguir com a guerra", comentou. Ele classifica como hipocrisia a sugestão do Kremlin para que Zelensky viaje a Moscou para uma reunião com Putin. "Zelensky deixou claro que um eventual encontro teria que ocorrer em um território neutro. Vejo alguns indícios de mudanças, com os ataques da Ucrânia a refinarias da cidade de São Petersburgo, na quarta-feira.

Para Haran, Zelensky demonstra disposição em um encontro com Putin, após propor negociações para um cessar-fogo total. "Zelensky sabe que os Estados Unidos investiram muito na guerra. Ele tenta salvar poupar Trump e fazer algum tipo de pressão diplomática sobre Moscou", disse. "Apenas quando Putin perceber que está perdendo algo importante na guerra, fará algum tipo de concessão ou compromisso."

Peter Zalmayev — diretor da ONG Eurasia Democracy Initiative — disse à reportagem que o Kremlin não reagiu diferentemente de outras ocasiões. "O convite para que Zelensky vá a Moscou é uma baboseira. Zelensky tenta levara melhor nesse processo e mostrar aos europeus e a Trump que os ucranianos não se opõem a sentar-se à mesa de negociações. O presidente ucraniano sabe de antemão que Putin não participará de uma reunião unilateral."

Ainda segundo Zalmayev, a carta de Zelensky é humilhante para Putin. "A lista de crimes de Putin foi listada na missiva, na qual Kiev descarta concessões territoriais para a Rússia. A Ucrânia tem reconquistado o ímpeto na guerra", afirmou o diretor da ONG de Kiev. (RC)