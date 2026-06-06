Papa Leão XIV diz que abusos na igreja são uma "ferida aberta"

O Papa Leão XIV desembarcou neste sábado (6/6) em Madri, na Espanha, para uma visita de Estado de sete dias. A viagem será marcada por debates sobe imigração, justiça social e pelos esforços da Igreja Católica para reparar danos causados por casos de abuso sexual cometido pos religiosos.

Depois de quase duas horas de voo, o avião pousou às 10h12 (horário local) no Aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. A espera do Pontífice estavam o rei Felipe VI e a rainha Letizia, assim como o presidente do governo espanhol, Pedro Sanchez

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Durante o voo para a Espanha, Leão XIV voltou a tratar dos casos de violência sexual dentro da Igreja Católica. “O abuso ainda é uma ferida aberta”, afirmou a jornalistas que viajaram com ele.

O pontífice afirmou que continuará a trabalhar pessoalmente na criação de comissões e regras para enfrentar o problema e reiterou a realização de encontros com sobreviventes de abusos cometidos por membros do clero catolico.

A possibilidade de o papa se reunir com vítimas de abuso vinha sendo alvo de reportagens da imprensa nos últimos dias. Segundo um comunicado do Vaticano, mais informações serão divulgadas após o encontro para proteger a privacidade dos sobreviventes.

A declaração do Pontífice acontece em meio aos esforços da Igreja e das autoridades espanholas para enfrentar o problema. Um relatório publicado em 2023 pelo Defensor del Pueblo da Espanha estimou que mais de 230 mil crianças e adolescentes podem ter sido vítimas de agressões cometidas por religiosos católicos desde 1940.

Durante a cerimônia de recepção no Palácio Real, Felipe VI destacou a postura adotada por Leão XIV diante da crise. Segundo o monarca, a atuação do pontífice é fundamental para o processo de reparação das vítimas e para a recuperação da confiança dos fiéis.

Durante a passagem pelo país, o pontífice visitará Madri, Barcelona e as Ilhas Canárias. A agenda do líder da Igreja Católica inclui ainda uma vigília de oração nas proximidades do estádio Santiago Bernabéu, em Madri, onde são esperadas cerca de 400 mil pessoas. No domingo (7/6), Leão XIV celebrará uma missa na Praça de Cibeles, evento para o qual a organização estima a presença de até 1 milhão de fiéis.

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