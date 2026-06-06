Aliados de Ibaneis pedem intervenção no MDB-DF

A atual governadora do DF, Celina Leão, ao lado do ex-detentor da função, Ibaneis Rocha - (crédito: Minervino Júnior / CB / DA Press)

O rompimento entre o ex-governador Ibaneis Rocha (MDB) e a governadora Celina Leão (PP) causou um racha no MDB-DF. Um grupo liderado pelo deputado federal Rafael Prudente (MDB-DF) pediu à direção nacional do partido uma intervenção para destituir da presidência regional o deputado distrital Wellington Luiz. Por trás dessa articulação está Ibaneis, que quer ter o controle total da legenda no DF para definir os rumos e as alianças na disputa eleitoral de outubro. Para o grupo de Ibaneis, deixar o partido sob a presidência de Wellington é mantê-lo em aliança em torno da reeleição de Celina.

Candidatura própria

Ibaneis quer o poder de decisão sobre a candidatura majoritária, com possibilidade de lançar um outro nome para se contrapor a Celina. Wellington Luiz não topa esse caminho. Ele defende apoio à reeleição da governadora.

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Os motivos do afastamento

Na carta enviada à direção nacional, ficam claros os motivos da declaração de rompimento por parte de Ibaneis. Ele não gostou da declaração de Celina de que “sucessão não é submissão”, considerado um grito de independência em relação ao governo anterior. Outro motivo: como candidata à reeleição e no papel de governadora, Celina assumiu a coordenação política da coligação de partidos que estarão juntos nas eleições. O ex-governador também não gostou das críticas públicas feitas por Celina à gestão do BRB que levaram ao prejuízo bilionário pelas operações com o Master.

Baleia vai decidir

O presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, terá de tomar uma decisão sobre o pedido de intervenção no partido. Eles querem a vocação provisória da competência para deliberar sobre candidaturas majoritárias.

Presidente do PSB-DF lança livro que analisa o 8 de Janeiro

O presidente do PSB-DF, cientista político e doutorando em direitos humanos, Rodrigo Dias, acaba de lançar em pré-venda nas plataformas digitais o livro Totalitarismo e Nova Extrema-Direita: uma análise do 8 de Janeiro sob a ótica de Hannah Arendt. A obra é resultado de sua pesquisa acadêmica de mestrado e busca compreender as motivações, crenças e valores que mobilizaram os participantes dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023.

Mudança de rumos

O presidente do Sindicato dos Médicos, Gutemberg Fialho, era oposição ao governo Ibaneis Rocha, mas, agora, será candidato ao lado da atual governadora, Celina Leão. Ela estará no lançamento da pré-candidatura de Gutemberg à Câmara Legislativa hoje.

Promotora de Justiça do MP-SP vai receber a Medalha Ruth Cardoso

Celeste Leite dos Santos, que atua no Ministério Público de São Paulo (MP-SP) e é presidente do Instituto Pró-Vítima, estará entre as cinco homenageadas pela promoção dos direitos das mulheres e combate à violência. A solenidade será realizada na próxima quarta-feira, às 19 horas, na Secretaria de Cultura paulista. A trajetória dedicada à defesa dos direitos das mulheres, à proteção de vítimas e à elaboração de políticas públicas que defendem maior acesso da sociedade ao Judiciário garantiu à promotora de Justiça do MP-SP uma das mais altas honrarias concedidas pelo Estado.