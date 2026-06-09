Esqueça viagens curtas: "gigante" da BYD promete 1.000 km de autonomia

Empresa chinesa está correndo para atender a demanda: desde abril, já foram feitas mais de 100 mil encomendas. - (crédito: Divulgação)

A nova SUV da BYD promete trazer ainda mais tecnologia e um visual novo para as ruas. Da família Dinasty, o Great Tang foi anunciado no início deste ano e deve ser lançado nos próximos dias. A expectativa para o novo carro eletrificado é tanta que a empresa chinesa está correndo para atender a demanda: desde abril, já foram feitas mais de 100 mil encomendas.

Entre as novidades do luxuoso Great Tang, estão a carroceria de 5,30 m de comprimento e 1,99 de largura; três fileiras de assentos e sete lugares; telas sensíveis ao toque para o motorista, carona e passageiros traseiros; refrigerador embutido; além da bateria Blade de segunda geração, que permite que a recarga possa ir de 10% a 97% em até 10 minutos.

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A SUV conta com opções com tração traseira e motor elétrico único, além de variantes com tração integral e dois motores elétricos. Na primeira versão, o Great Tang possui 402 cv de potência, bateria de 130,15 kWh e 950 km de autonomia no ciclo chinês CLTC, algo próximo dos 1.000km. Já na segunda, são 784 cv, tração integral, 850 km de alcance, e uma aceleração que em nada perde para carros esportivos: 0 a 100 km/h em 3,9 segundos.

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Na China, país da marca BYD, o Great Tang custa entre 250 mil e 320 mil yuans (aproximadamente, entre R$ 192 mil e R$ 245 mil). Resta esperar para saber quando a novidade, que já é um marco para os carros elétricos, irá dar às caras pelo Brasil.









