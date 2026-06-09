LeBron James é eleito o atleta mais influente do mundo pela Time

LeBron Raymone James é um basquetebolista norte-americano que atua como ala pelo Los Angeles Lakers. - (crédito: Alex Slitz/AFP)

LeBron James acaba de alcançar mais um marco histórico em uma carreira repleta de recordes. O astro do basquete foi eleito o "Atleta do Século" pela revista Time e estampou a capa da primeira edição da lista TIME100 Sports, que reúne os nomes mais influentes do esporte mundial.

O reconhecimento vai além das conquistas dentro das quadras. Segundo a publicação norte-americana, LeBron redefiniu o conceito de atleta moderno ao expandir sua influência para áreas como negócios, política e causas sociais, tornando-se uma das figuras públicas mais impactantes do século XXI.

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Aos 41 anos, o jogador segue em atividade na NBA e demonstra que ainda mantém a mesma dedicação que o transformou em um fenômeno global. Em entrevista exclusiva à TIME, LeBron revelou que sua permanência no esporte está diretamente ligada à motivação diária.

“Tudo depende da mente. Para onde a mente vai, o corpo vai. Quando eu não estiver mais empolgado em chegar às arenas horas antes do jogo para começar minha preparação, então vou saber que é hora de parar”, afirmou.

Desde que chegou à NBA cercado por expectativas inéditas para um atleta vindo do ensino médio, LeBron construiu uma trajetória considerada única por especialistas. Sua combinação de talento, inteligência tática e longevidade permitiu que acumulasse marcas históricas, incluindo participações consecutivas no All-Star Game e o posto de maior pontuador da história dos playoffs da liga.

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Para Steve Nash, duas vezes eleito MVP da NBA e atual parceiro de LeBron no podcast Mind the Game, o currículo do astro o coloca em uma categoria própria. “Se você combinar o auge da carreira dele com a longevidade, não há ninguém que chegue perto”, destacou.

Mas é fora das quadras que muitos enxergam sua maior transformação. Ao criar empresas, ampliar sua atuação no entretenimento e se posicionar em debates sociais, LeBron abriu caminho para uma geração de atletas que passaram a exercer influência muito além do desempenho esportivo.

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Todd Boyd, professor da Universidade do Sul da Califórnia, resume a dimensão desse impacto. Para ele, LeBron não é apenas um dos atletas mais importantes da história americana, mas também uma das personalidades mais relevantes dos Estados Unidos neste século.

A escolha da TIME reforça essa percepção. Mais do que um campeão ou recordista, LeBron James é visto como um símbolo de uma nova era do esporte, em que os atletas se tornaram protagonistas não apenas das competições, mas também das discussões que moldam a sociedade.

