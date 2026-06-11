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O que aconteceu com a musa sul-coreana da Copa de 2002

Shim Mina, que balançou as arquibancadas da Coreia do Sul e ganhou o título de "Miss Copa do Mundo" em 2002, transformou a fama repentina em uma carreira no pop asiático logo após o mundial

Shim Mina, representando a Coreia do Sul - (crédito: reprodução/afp)
Shim Mina, representando a Coreia do Sul - (crédito: reprodução/afp)

A Copa do Mundo de 2002, realizada no Japão e na Coreia do Sul, ficou marcada por uma das campanhas mais surpreendentes da história do futebol. Além do desempenho da seleção sul-corena, que alcançou as semifinais, a torcedora Shim Mina roubou os holofotes do público mundial. 

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Fotografa nas arquibancadas durantes os jogos, Mina conquistou a atenção da imprensa internacional. Com o rosto pintado nas cores do país e a bandeira sul-coreana amarrada à cintura, ela rapidamente ganhou o apelido de “Miss Copa do Mundo” e se transformou em símbolo da torcida local.

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Naquele ano, a seleção da Coreia do Sul protagonizou uma campanha histórica. Jogando em casa, a equipe eliminou potências do futebol mundial, como Itália e Espanha, antes de ser derrotada pela Alemanha nas semifinais. O desempenho colocou os sul-coreanos entre as maiores surpresas já registradas em Copas do Mundo.

A popularidade conquistada durante o torneio abriu portas para Mina no universo do entretenimento. Poucos meses após o Mundial, ela iniciou carreira musical e lançou seu primeiro álbum, “Rendezvous”, em novembro de 2002. O principal sucesso do trabalho foi a canção “Answer the Phone”, que alcançou destaque em países asiáticos, especialmente nas Filipinas.

Antes de seguir carreira solo, Mina já tinha experiência nos bastidores do meio artístico, atuando como dançarina de apoio para artistas do país. O sucesso inicial rendeu reconhecimento e até uma indicação na categoria de Artista Revelação Feminina no MAMA Awards uma das principais premiações da música asiática.

Com o passar dos anos, porém, a carreira musical perdeu força e a artista se afastou dos grandes palcos. Atualmente, Mina mantém presença ativa nas redes sociais, onde produz conteúdos voltados para dança, exercícios físicos e estilo de vida saudável.

*Estagiária sob supervisão de Aline Gouveia

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Anna Júlia Castro*

Estagiário

Estudante de jornalismo na UDF e de audiovisual no IFB, com passagem pelo Ministério da Defesa. É estagiária no CB Online, onde escreve sobre assuntos diversos

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Por Anna Júlia Castro*
postado em 11/06/2026 15:32
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