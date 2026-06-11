O que aconteceu com a musa sul-coreana da Copa de 2002

A Copa do Mundo de 2002, realizada no Japão e na Coreia do Sul, ficou marcada por uma das campanhas mais surpreendentes da história do futebol. Além do desempenho da seleção sul-corena, que alcançou as semifinais, a torcedora Shim Mina roubou os holofotes do público mundial.

Fotografa nas arquibancadas durantes os jogos, Mina conquistou a atenção da imprensa internacional. Com o rosto pintado nas cores do país e a bandeira sul-coreana amarrada à cintura, ela rapidamente ganhou o apelido de “Miss Copa do Mundo” e se transformou em símbolo da torcida local.

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Naquele ano, a seleção da Coreia do Sul protagonizou uma campanha histórica. Jogando em casa, a equipe eliminou potências do futebol mundial, como Itália e Espanha, antes de ser derrotada pela Alemanha nas semifinais. O desempenho colocou os sul-coreanos entre as maiores surpresas já registradas em Copas do Mundo.

A popularidade conquistada durante o torneio abriu portas para Mina no universo do entretenimento. Poucos meses após o Mundial, ela iniciou carreira musical e lançou seu primeiro álbum, “Rendezvous”, em novembro de 2002. O principal sucesso do trabalho foi a canção “Answer the Phone”, que alcançou destaque em países asiáticos, especialmente nas Filipinas.

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Antes de seguir carreira solo, Mina já tinha experiência nos bastidores do meio artístico, atuando como dançarina de apoio para artistas do país. O sucesso inicial rendeu reconhecimento e até uma indicação na categoria de Artista Revelação Feminina no MAMA Awards uma das principais premiações da música asiática.

Com o passar dos anos, porém, a carreira musical perdeu força e a artista se afastou dos grandes palcos. Atualmente, Mina mantém presença ativa nas redes sociais, onde produz conteúdos voltados para dança, exercícios físicos e estilo de vida saudável.

*Estagiária sob supervisão de Aline Gouveia

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