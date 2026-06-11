Dama de honra faz careta para foto e rouba a cena em casamento dos pais

A cerimônia de casamento do casal James e Hannah Hidalgo ficou marcada por uma careta da filha, a pequena Josie - (crédito: Reprodução/ Tik Tok/ @hannahgautreaux)

Na cerimônia de casamento do casal James e Hannah Hidalgo uma cena em particular acabou roubando a atenção dos convidados. A daminha de honra Josie Hidalgo, filha do casal, apareceu em um vídeo que registrava o momento do beijo após o sim dos pais, fazendo uma careta que gerou inúmeros comentários nas redes sociais.

O casamento, que aconteceu em novembro do ano passado na Lousiana, nos EUA, teve as imagens viralizadas recentemente, após Hannah publicá-las no próprio perfil da rede social Tik Tok. Até o momento, já foram mais de 4,3 milhões de visualizações, e inúmeros comentários, onde usuários brincam com a expressão assustadora da garota: "Isso é o fantasma de uma menina", comentou um internauta.

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Em entrevista à revista People, a noiva e mãe da pequena Josie garantiu que a menina se divertiu durante a cerimônia. “Ela não é do tipo que esconde o que sente, e você sempre saberá como ela se sente pelas suas expressões faciais. Deve ter sido uma combinação de fatores que explicaram a reação dela. O humor dela já não estava bom, ela ficou doente a semana inteira antes do casamento e já era hora de dormir”, explicou a mãe da garota.

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Na opinião de Hannah, a careta da filha não estragou a foto do casamento. Para a mãe, a expressão inusitada de Josie ficou muito engraçada, e por isso, teve que compartilhar as imagens com o mundo todo.

*Estagiário sob supervisão de Paulo Floro.

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