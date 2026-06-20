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Política internacional

Declaração de Trump sobre Meloni abala relação entre EUA e Itália

Donald Trump afirma que a italiana Giorgia Meloni implorou para tirar foto com ele. Primeira-ministra denuncia "declarações fabricadas" do presidente norte-americano e cancela viagem oficial de seu chanceler a Washington

Meloni e Trump conversam durante a cúpula do G7, em Evian, no leste da França, em 17 de junho passado - (crédito: Palazzo Chigi/AFP)
Meloni e Trump conversam durante a cúpula do G7, em Evian, no leste da França, em 17 de junho passado - (crédito: Palazzo Chigi/AFP)

Uma declaração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, estremeceu a relação entre dois aliados políticos, ideológicos e comerciais. "Ela (Meloni) provavelmente está feliz por eu ter conversado com ela. Eu não tinha que falar com ela. Ela implorou a mim que tirasse uma foto com ela. Ela queria muito uma foto comigo. Eu não teria tirado, mas fiquei com pena dela", afirmou Trump, por telefone, à emissora de televisão italiana La7, transmitida nesta sexta-feira (19/6). A reação de Meloni veio em um vídeo publicado pela premiê nas redes sociais. "Estou perplexa. Não sei por que o presidente dos Estados Unidos age dessa maneira com seus aliados. Não é a primeira vez que isso acontece. Só posso dizer que é lamentável que ele não demonstre a mesma determinação contra os inimigos do Ocidente e as lideranças com as quais se mostra mais condescendente", disse a chefe de governo, ao denunciar declarações "fabricadas" pelo republicano. "Há uma coisa de que ele precisa se lembrar: nem eu nem a Itália jamais imploramos."

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A resposta da Itália não ficou apenas no vídeo de Meloni e passou a efeitos práticos. O ministro das Relações Exteriores italiano, Antonio Tajani, cancelou a viagem a Washington, que estava marcada para ocorrer neste domingo (21/6) e segunda-feira (22). Ele classificou as declarações de Trump como "graves e ofensivas". Por sua vez, o ministro da Justiça, Carlo Nordio, denunciou uma "ferida dolorosa" para as relações entre a Itália e os EUA. "Essas brincadeiras não fazem bem a ninguém", reagiu o ministro da Defesa, Guido Crosetto. 

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A amizade entre italianos e americanos sofreu os primeiros abalos com a guerra no Irã. Em abril, Trump tinha criticado Meloni por não se envolver no conflito. O republicano chegou a dizer que ficou depecionado com a "falta de coragem" da chefe de governo da Itália em não aderir a uma aliança contra o regime teocrático islâmico. "Fiquei surpreso. Achei que ela tinha coragem, mas me enganei", declarou o titular da Casa Branca ao jornal Corriere della Sera, de Roma. Na ocasião, Trump qualificou Meloni de "inaceitável". 

Também em abril, declarações de Trump sobre Leão XIV causaram mal-estar na Itália. O presidente dos EUA referiu-se ao papa como "fraco" e "péssimo para a política externa". Meloni rebateu e chamou as críticas de Trump de "inaceitáveis". "Considero inaceitáveis as palavras do presidente Trump sobre o Santo Padre. O papa é o chefe da Igreja Católica, e é justo e normal que ele peça a paz e condene todas as formas de guerra", afirmou em nota.

Nathalie Tocci — diretora do Istituto Affari Internazionali (em Roma), professora da Universidade Johns Hopkins e ex-conselheira especial dos chefes de diplomacia da União Europeia (Federica Mogherini e Josep Borrell) — lembrou ao Correio que a ruptura entre Meloni e Trump havia ocorrido quando o presidente dos EUA atacou o papa Leão XIV. "Meloni apoiou o líder católico, e o americano a criticou. Ela, então, tentou (ingenuamente) fazer as pazes em Evian. Acho que, agora, a ruptura tornou-se difícil de consertar", disse. 

De acordo com Tocci, nacionalistas de extrema-direita inevitavelmente acabam entrando em conflito, por definição. "Trump atacou Meloni como um populista nacionalista, ela respondeu irritada como uma nacionalista de extrema-direita", observou. A especialista afirmou ao Correio que não vê a possibilidade de sinceras desculpas de Trump à Itália, mas considerou "limitados" os danos às relações ítalo-americanas.

EU ACHO...

Nathalie Tocci, diretora do Istituto Affari Internazionali (em Roma), professora da Universidade Johns Hopkins
Nathalie Tocci, diretora do Istituto Affari Internazionali (em Roma), professora da Universidade Johns Hopkins (foto: Leonardo Puccini)

"Giorgia Meloni manterá um perfil discreto e evitará novos conflitos com Trump. A relação institucional, assim como as relações econômicas, sociais, militares etc. entre a Itália e os EUA, continuará. Mas acho que agora está claro para todos os líderes europeus, e finalmente também para Meloni, que ter uma relação política verdadeiramente boa com Trump é impossível."

Nathalie Tocci, diretora do Istituto Affari Internazionali (em Roma), professora da Universidade Johns Hopkins 

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Rodrigo Craveiro

Subeditor de Mundo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás (UFG) em 1997. Curioso por natureza, adora buscar histórias. Desde 2005, trabalha no Correio Braziliense, onde entrevistou laureados com o Nobel da Paz, embaixadores e ex-presidentes.

Por Rodrigo Craveiro
postado em 20/06/2026 05:50
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