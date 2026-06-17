"Eu sou o chefe", diz Trump ao chegar na cúpula do G7

Trump chegou com atraso de quase uma hora à 1ª reunião do dia e, ao entrar no salão, reclamou do calor no ambiente - (crédito: Reprodução/Instagram (@whitehouse))

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou em tom de brincadeira nesta quarta-feira (17/6) aos líderes do G7 que é o “chefe”, durante uma cúpula realizada na França. O encontro foi marcado por discussões sobre a guerra na Ucrânia, segurança, economia e minerais críticos.

Segundo o jornal norte-americano The New York Times, Trump chegou com quase uma hora de atraso à primeira reunião do dia, e ao entrar no salão, reclamou do calor no lugar. Em seguida, ao se dirigir ao seu assento na mesa principal, fez comentários em tom bem humorado.

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“Eu sou o chefe”, disse Trump aos líderes presentes e jornalistas que tiveram acesso temporário à sala. O momento tirou risada de alguns dos presentes, inclusive alguns dos líderes, mas outros se mantiveram sérios ou não esboçaram reação.

Ao lado de Trump na mesa, estava o presidente da França, Emmanuel Macron. Anfitrião do evento, que ocorre em Évian, cidade do leste francês, ele acabou perdendo o protagonismo ao sinalizar para a saída da imprensa do recinto, mas ouvir o presidente dos EUA dizer: "Gostariam de ficar para a reunião? Por mim, tudo bem".

A sessão do G7 teve como foco temas relacionados à segurança econômica global, incluindo cadeias de suprimento de minerais estratégicos e desequilíbrios no comércio internacional. O encontro se deu em meio aos esforços dos países aliados para reforçar posições comuns sobre a guerra na Ucrânia e novas medidas de pressão contra a Rússia.