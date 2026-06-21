Jogo de risco alto nas eleições presidenciais

Está nas mãos de pouco mais de 41 milhões de eleitores colombianos a decisão mais crucial para a América do Sul, antes da votação que definirá o próximo presidente do Brasil, em outubro. Na reta final para o primeiro turno, há três semanas, um candidato "avulso" da extrema-direita, o advogado milionário Abelardo de la Espriella, contrariou as pesquisas de opinião e chegou à frente do senador esquerdista Iván Cepeda, apoiado pelo presidente Gustavo Petro. Neste domingo (21/6), é De la Espriella quem chega às urnas em vantagem. Mas, inclusive pela inserção política precária e pela ausência de uma base consolidada no Legislativo, sua vitória pode colocar o país em uma nova etapa de um processo político historicamente marcado pelos confrontos e pela violência (leia abaixo).

"De la Espriella pode ser considerado favorito, seja pelos resultados do primeiro turno, seja pelas pesquisas recentes, embora tenha que ter em conta que a diferença inicial não superou 700 mil votos, e ainda que as pesquisas indiquem que ela possa ter se ampliado desde então", disse, em entrevista ao Correio, o professor de relações internacionais Diego Rivera, da Pontifícia Universidade Javeriana de Bogotá. Roberto Uebel, titular da cadeira na ESPM, de São Paulo, onde coordena o Núcleo de Estudos e Negócios Americanos, relativiza as posições. "A Colômbia tem demonstrado alta volatilidade eleitoral, como em toda a América Latina. As urnas podem reservar surpresas, sobretudo se houver mudanças na participação eleitoral, na mobilização regional de última hora ou no deslocamento de votos moderados ou de indecisos", observa.

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Nas últimas pesquisas, divulgadas no início da semana, o candidato da direita aparecia com vantagem de seis a oito pontos percentuais. Números semelhantes, porém invertidos, aos das sondagens que antecederam o primeiro turno — quando, no entanto, De la Espriella contrariou as projeções e chegou à frente. Desde então, o cenário se descortinou favorável a ele, inclusive pela dificuldade de Cepeda em captar votos entre o eleitorado de centro e capitalizar a vitória de seu partido, o Pacto Histórico, que saiu das eleições legislativas de março com as maiores bancadas na Câmara dos Deputados e no Senado — embora sem contar, sozinho, com maioria em nenhuma das casas.

"A dificuldade de Cepeda está ligada à forte associação com o governo Petro e à percepção de continuidade de uma agenda reformista que divide o eleitorado", analisa o professor da ESPM. "Embora tenha tentado moderar o programa, retirando temas mais sensíveis, como uma Constituinte, ele ainda enfrenta resistência do centro, do empresariado e de setores que veem com desconfiança a política de 'Paz Total' e as reformas sociais", explica Uebel, que menciona a opção do atual presidente, o primeiro esqerdista a governar o país, por uma abordagem negociada para a violência política, que bate recordes após 10 anos do processo de paz com a principal guerrilha de esquerda, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc).

O professor da Universidade Javeriana vê na associação com Petro as principais dificuldades enfrentadas por Cepeda, em especial na campanha para o segundo turno. "Primeiro, os erros e as tentativas de intervenção do presidente, quando fez alarmes falsos sobre fraude e classificou De la Espriella como 'candidato da máfia'", observa Rivera. "O discurso de aprofundar o modelo social baseado em reivindicações populares não agrada a classe média, que se sente ameaçada pela ampliação do Estado e por perseguições à oposição de direita e pela confrontação cos os Estados Unidos", pondera Rivera. "E o apoio de Donald Trump a De la Espriella é uma desvantagem para Cepeda."

Ambos os estudiosos apontam como incógnita, seja qual for o resultado de hoje, a relação do futuro presidente com o Legislativo. "Nenhum dos dois candidatos conta com maioria no Senado e na Câmara. Além disso, a polarização se evidencia. No Senado, o Pacto Histórico tem maioria, mas na Câmara, a maior bancada é do Centro Democrático, que aderiu a De la Espriella", diz o professor colombiano. "O problema com candidatos que se apresentam como outsiders é que não contam com a máquina legislativa necessária para seus projetos."

Duas perguntas para

Roberto Uebel, professor de relações internacionais e coordenador do Núcleo de Estudos e Negócios Americanos da ESPM





Ao contrário de Gustavo Petro, seu candidato à sucessão, caso eleito, governará desde o início com base ampla parlamentar. Como isso pode influir sobre o processo político?

Cepeda não teria maioria automática, mas partiria de uma base parlamentar mais estruturada que a de Petro no início de seu governo. O Pacto Histórico tornou-se a maior força do Senado e da Câmara, o que daria maior capacidade inicial de coordenação legislativa. Ainda assim, governar exigiria negociação com liberais, verdes, conservadores e partidos regionais. Isso poderia reduzir a paralisia vista no governo Petro, mas não eliminaria os custos de coalizão nem as resistências institucionais, especialmente aquelas vinculadas aos grupos paraestatais.





De la Espriella, por sua vez, assumiria a Presidência sem retaguarda partidária e com uma oposição parlamentar consolidada. O que se pode esperar de sua relação com o Congresso?

Pela fotografia do momento, diria que Espriella enfrentará um problema clássico de governabilidade na América Latina: forte legitimidade eleitoral, caso vença, mas baixa capilaridade partidária no Congresso. Sua bancada é pequena, e ele dependeria de acordos com partidos tradicionais e setores da direita institucional, especialmente o Centro Democrático. Isso pode produzir duas possibilidades: moderação pragmática para aprovar reformas ou tensão permanente com o Legislativo, caso ele tente governar pela pressão popular e pelo discurso antipolítica. O Congresso seria, portanto, um freio importante à sua agenda, como em outros países da região, como Chile, Argentina e o próprio Brasil. (Silvio Queiroz)

Dois séculos de violência

Em dois séculos de vida independente e republicana, a Colômbia conta alguns períodos esparsos de paz política, nenhum deles por muito mais que uma década. Até meados do século passado, o país viveu uma guerra civil intermitente entre facções rivais da oligarquia rural, representadas pelos partidos conservador e liberal. A partir dos anos 1960, entraram em cena as guerrilhas de esquerda e, algum tempo depois, esquadrões paramilitares de direita que passaram a combatê-las à margem das forças do Estado — embora, muitas vezes, com indícios claros de coordenação de esforços.

Foi de um desses conflitos, que ficou conhecido como a Guerra dos Mil Dias, que surgiu o atual Panamá, no início do século 20. A região, na porção mais ao sul do istmo que forma a América Central, era até então parte da Colômbia. Os Estados Unidos aproveitaram o ambiente criado pelo conflito para estabelecer, ali, uma zona especial para a construção de uma passagem interoceânica. O Canal do Panamá deu nome a um país que, por décadas, viveu como protetorado de Washington.

As guerras incessantes entre conservadores e liberais permeiam a obra de Gabriel García Márquez, em especial o clássico Cem anos de solidão. Escrito no início dos anos 1960, o romance como que prenuncia a última — e longa — temporada de luta armada, inaugurada em 1964 com a formação de duas organizações guerrilheiras de inspiração marxistas: as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) e o Exército de Libertação Nacional (ELN).

As Farc, em particular, são cria do último espasmo de luta entre conservadores e liberais, que durou uma década e ficou conhecido como a Violência. Em 9 de abril de 1948, caudilho liberal Jorge Eliécer Gaitán foi assassinado em Bogotá. Seus partidários tomaram as ruas da capital em uma sublevação e confrontaram por dias as tropas regulares, no episódio que entrou para a história com o nome de Bogotazo. Ao longo dos 10 anos seguintes, formaram-se guerrilhas rurais ligadas ao Partido Liberal, com participação de camponeses ligados ao Partido Comunista.

As guerrilhas foram desmobilizadas em acordo com o general Gustavo Rojas Pinilla, que assumiu o poder em 1953, por um golpe militar. Foi deposto em 1957, com parte de um acordo — o Pacto Nacional — pelo qual os dois grandes partidos acertaram alternar-se no poder por 12 anos. Em 1964, na presidência do conservador Guillermo León Valencia, o Exército atacou um assentamento de ex-guerrilheiros comunistas na região de Marquetalia, no sul do país. Os sobreviventes, liderados por Manuel Marulanda, formaram as Farc.

Em 1970, último ano do Pacto Nacional, o candidato de consenso era o conservador Misael Pastrana. No entanto, Rojas Pinilla, retornado do exílio, enfrentou a coalizão — e foi considerado vencedor. As apurações foram suspensas e, depois de meses, foi proclamado presidente o conservador Misael Pastrana. Facções radicais da Aliança Nacional Popular (Anapo), partido nacionalista formado pelo general, tomaram em armas e formaram o Movimento 19 de Abril (M-19), dedicado à guerrilha urbana.

Depois de duas décadas de ações espetaculares, como o roubo da espada de Simón Bolívar, em 1974, e a tomada do Palácio de Justiça, em 1984, o M-19 negociou sua rendição em 1991, com o governo do liberal Cesar Gaviria. O atual presidente, Gustavo Petro, está entre os ex-guerrilheiros reintegrados à vida civil. As Farc entraram em processos de paz frustrados em 1984-1986 e 1998-2002. Chegaram a um acordo de paz, por fim, em 2016, embora setores dissidentes sigam em armas. O ELN, embora tenha iniciado conversações com Petro, segue em armas. (Silvio Queiroz)



