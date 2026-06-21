Celina exige investigação sobre paciente que morreu à espera de atendimento em UPA

Por Luana Nogueira, especial para o Correio
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A governadora do Distrito Federal, Celina Leão, exigiu que a Secretaria de Saúde e o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF) investiguem rigorosamente o caso do homem que morreu enquanto esperava para ser atendido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Recanto das Emas. Celina também determinou que os funcionários que negligenciaram o atendimento sejam responsabilizados.
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A declaração foi feita em comunicado publicado nas redes sociais neste domingo (21/6).“Em primeiro lugar, quero prestar minha solidariedade à família e aos amigos do Vilmar da Silva neste momento de dor. Já determinei à Secretaria de Saúde e ao Iges que apurem com rigor as circunstâncias do falecimento dele na unidade hospitalar e responsabilizem aqueles que não deram o adequado atendimento."
Em primeiro lugar, quero prestar minha solidariedade à família e aos amigos do Vilmar da Silva neste momento de dor.— Celina Leão (@celinaleao) June 21, 2026
Já determinei à Secretaria de Saúde e ao Iges que apurem com rigor às circunstâncias do falecimento dele na unidade hospitalar e responsabilizem àqueles que não…
O homem, identificado como Vilmar Pereira da Silva, de 49 anos, morreu enquanto estava sentado em uma cadeira de rodas na recepção do hospital, no sábado (20/6). De acordo com testemunhas, ele se queixava de mal-estar e aguardava horas por um médico.
Ao perceberem que o homem havia morrido, outras pacientes que estavam no local não deixaram que os funcionários levassem o corpo para dentro da unidade e optaram por esperar a chegada da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). A 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas) investiga o caso.