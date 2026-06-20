InícioMundo
TRAGÉDIA

Incêndio destrói resort na República Dominicana e deixa um morto

Turista italiano morreu e centenas foram evacuados de hotel em Bayahibe; telhado de palha e vento forte ajudaram a alastrar as chamas

Imagem mostram danos de incêndio na República Dominicana - (crédito: Reprodução/Twitter/X/@CualMejia)
Imagem mostram danos de incêndio na República Dominicana - (crédito: Reprodução/Twitter/X/@CualMejia)

Um incêndio de grandes proporções destruiu  um resort de luxo na República Dominicana na sexta-feira, 20. A ocorrência forçou a evacuação de quase 1.700 turistas e causou a morte de um visitante italiano de 46 anos.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Vários outros turistas precisaram de assistência médica após o incidente. Os hóspedes que foram retirados do local foram transferidos para outros hotéis.

Leia Mais

  • O que se sabe sobre o desabamento de boate na República Dominicana

  • Tragédia na República Dominicana: desabamento em casa noturna deixou 113 mortos

  • Jogador do Metz tem 30% do corpo queimado em tragédia na Suíça

O Centro de Operações de Emergência do país afirmou que o fogo se alastrou rapidamente. A propagação das chamas foi atribuída ao vento e ao fato de parte do telhado do resort ser de palha. As causas do incêndio estão sendo investigadas.

O resort atingido foi o Viva Dominicus Beach by Wyndham, localizado em Bayahibe, um destino popular entre turistas americanos e internacionais na costa sudeste da República Dominicana.

Um outro resort da mesma rede, o Dominicus Palace, fica nas proximidades e não foi danificado pelo incêndio, operando normalmente.

O turismo representa a principal atividade econômica deste país insular do Caribe. Em 2025, a República Dominicana recebeu cerca de 12 milhões de visitantes.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

  • Google Discover Icon

Ronayre Nunes

Subeditor

Subeditor da editoria on-line do jornal Correio Braziliense. Formado em Comunicação Social - Jornalismo pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento em geral.

Por Ronayre Nunes
postado em 20/06/2026 15:56 / atualizado em 20/06/2026 16:02
SIGA
x