Incêndio destrói resort na República Dominicana e deixa um morto

Um incêndio de grandes proporções destruiu um resort de luxo na República Dominicana na sexta-feira, 20. A ocorrência forçou a evacuação de quase 1.700 turistas e causou a morte de um visitante italiano de 46 anos.

Vários outros turistas precisaram de assistência médica após o incidente. Os hóspedes que foram retirados do local foram transferidos para outros hotéis.

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O Centro de Operações de Emergência do país afirmou que o fogo se alastrou rapidamente. A propagação das chamas foi atribuída ao vento e ao fato de parte do telhado do resort ser de palha. As causas do incêndio estão sendo investigadas.

O resort atingido foi o Viva Dominicus Beach by Wyndham, localizado em Bayahibe, um destino popular entre turistas americanos e internacionais na costa sudeste da República Dominicana.

Um outro resort da mesma rede, o Dominicus Palace, fica nas proximidades e não foi danificado pelo incêndio, operando normalmente.

O turismo representa a principal atividade econômica deste país insular do Caribe. Em 2025, a República Dominicana recebeu cerca de 12 milhões de visitantes.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.