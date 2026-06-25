Papa destina 100 mil euros de ajuda às vítimas de terremoto na Venezuela

Pessoas passam por um prédio que desabou após um terremoto em Caracas, em 25 de junho de 2026. - (crédito: AFP)

O papa Leão XIV enviou uma ajuda emergencial de 100 mil euros (cerca de 591 mil reais) à Venezuela, atingida por um violento terremoto, anunciou nesta quinta-feira (25) o Vaticano, enquanto o país enfrenta um número elevado e ainda incerto de vítimas, além de importantes danos materiais.

Esta quantia, desembolsada pela Esmolaria Apostólica - o organismo da Santa Sé responsável pelas obras de caridade do papa e da assistência a populações em dificuldade - constitui "uma primeira contribuição" destinada a apoiar os trabalhos de resgate, informou o Vatican News, portal oficial de notícias do Vaticano.

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A Venezuela foi atingida, na madrugada de quarta para quinta-feira, por dois fortes terremotos de magnitude 7,2 e 7,5, que causaram ao menos 164 mortes, segundo um balanço ainda provisório.

Além da Igreja, vários países, entre eles os Estados Unidos, Irã, Cuba e a União Europeia, ofereceram ajuda ao país, que já se encontrava enfraquecido por uma grave crise econômica e social.