Itamaraty confirma morte de dois brasileiros em terremotos na Venezuela

Terremotos de magnitude 7,1 e 7,5 atingiram a Venezuela na quarta-feira (24/6) - (crédito: Federico Parra/AFP)

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) confirmou, na noite desta quinta-feira (25/6), a morte de dois brasileiros em decorrência dos terremotos que atingiram a Venezuela na quarta-feira (24/6).

Em nota, o Itamaraty informou que as vítimas são uma mulher e um homem brasileiros. A pasta afirmou ainda que está prestando assistência consular às famílias.

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Ainda segundo a pasta, em atendimento ao direito à privacidade, o MRE não vai divulgar informações pessoais dos mortos.

Dois terremotos de magnitude 7,1 e 7,5 atingiram diferentes regiões da Venezuela na quarta-feira e provocaram danos em diversas áreas do país. As informações do último balanço divulgado é de que o número de mortos subiu para 188. Além disso, cerca de 1.520 estão feridos e 157 desaparecidos.

Leia a nota na íntegra:

"O MRE informa, com grande pesar, o falecimento de uma cidadã e um cidadão brasileiros em consequência dos terremotos que atingiram a Venezuela. O MRE informa estar prestando assistência consular às famílias das vítimas", diz a nota.