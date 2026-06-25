Por que a Venezuela sofre tanto com terremotos? Entenda a geologia

A combinação de uma geologia ativa com uma infraestrutura muitas vezes vulnerável em várias regiões amplifica o potencial de tragédias a cada novo tremor significativo - (crédito: Manaure Quintero/AFP)

A resposta para os frequentes e, por vezes, devastadores terremotos na Venezuela está literalmente sob seus pés. O país se localiza exatamente sobre a complexa fronteira entre a placa tectônica do Caribe e a Sul-Americana, uma das áreas de maior atividade sísmica do planeta. Essa posição geográfica é a causa fundamental da instabilidade que gera tremores constantes.

Imagine duas peças gigantes de um quebra-cabeça geológico em constante atrito. A placa do Caribe desliza para o leste em relação à placa Sul-Americana, a uma velocidade de aproximadamente 20 milímetros por ano. Esse movimento, embora lento, gera uma enorme tensão nas rochas ao longo de centenas de quilômetros.

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Quando essa energia acumulada supera a resistência das rochas, ela é liberada de forma súbita, provocando as ondas sísmicas que sentimos como terremotos. A maior parte dessa energia se dissipa através de um sistema de grandes fraturas na crosta terrestre, conhecidas como falhas geológicas.

O mapa da instabilidade venezuelana

Três sistemas de falhas principais cortam o território venezuelano, concentrando a maior parte dos tremores. A mais importante é a Falha de Boconó, que atravessa a cordilheira dos Andes no oeste do país e é responsável por grande parte da atividade sísmica na região.

Mais ao centro, a Falha de San Sebastián passa perigosamente próxima da capital, Caracas, e de outras cidades densamente povoadas, o que aumenta drasticamente o risco de desastres. No leste, a Falha de El Pilar se estende pela costa, afetando estados como Sucre, uma área com um longo histórico de sismos destrutivos.

Um longo histórico de destruição

A vulnerabilidade da Venezuela não é recente. Em 1900, um terremoto devastador de magnitude 7,6 destruiu Caracas e outras cidades, deixando milhares de mortos e marcando a história do país. Outros eventos sísmicos importantes ocorreram ao longo dos séculos 20 e 21, incluindo o tremor de magnitude 6,5 que atingiu a capital em 1967 e o terremoto de magnitude 7,3 em 2018, reafirmando o perigo constante.

A combinação de uma geologia ativa com uma infraestrutura muitas vezes vulnerável em várias regiões amplifica o potencial de tragédias a cada novo tremor significativo. Por essa razão, a terra treme com frequência no país, um lembrete permanente da força da natureza que molda a vida de milhões de venezuelanos.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.