Trump: Irã quebrou cessar-fogo ao lançar drones contra navios em Ormuz

Donald Trump afirmou que regime iraniano fez ataques contra navios no Estreito de Ormuz - (crédito: Mandel Ngan/AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump afirmou, nesta sexta-feira (26/6) que o Irã atirou ao menos quatro drones de ataque unidirecional contra navios que atravessavam o Estreito de Ormuz.

Em sua conta na Truth Social, Trump destacou que um dos drones atingiu o convés superior de um "grande e muito caro" navio de carga.

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Segundo o republicano, houve danos, mas o navio conseguiu prosseguir em seu caminho.

"Derrubamos outros três drones. Obviamente, esta é uma violação imprudente do nosso acordo de cessar-fogo", ressaltou.

Os comentários ocorreram após o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baghaei, afirmar que a capacidade militar do país "não é negociável", em maio a relatos de explosões em Dubai e do envio de alertas de celular de possível ataque com mísseis pelos Emirados Árabes Unidos.