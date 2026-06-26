Sobe para 920 o número de mortos por terremotos na Venezuela

O número de mortos pelos terremotos que atingiram a Venezuela subiu para 920, anunciou nesta sexta-feira (26/6) o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez.
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Os terremotos de magnitude 7,2 e 7,5 que atingiram o norte da Venezuela na quarta-feira deixaram um cenário de devastação, com dezenas de prédios desabados, especialmente em La Guaira, cidade litorânea perto da capital Caracas.
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- Leia também: Moradora do Gama morre após terremotos na Venezuela
O balanço do terremoto duplo na Venezuela continua aumentando, enquanto cresce o desespero para encontrar sobreviventes. Segundo a Agence-France Press, o chefe de ajuda humanitária da ONU, Tom Fletcher, estima que mais de 50 mil pessoas estejam desaparecidas. Além disso, outras 2.980 pessoas estão feridas.
Equipes internacionais de busca e resgate de pelo menos 17 países começaram a se mobilizar. Em La Guaira, onde fica o principal aeroporto do país, interditado após o terremoto, alguns moradores tentam resgatar sozinhos parentes soterrados.
A Venezuela é um país sujeito à atividade sísmica, mas não registrava um terremoto de grande magnitude desde 1997.
Brasileiros entre as vítimas
Uma das vítimas brasileiras dos terremotos que atingiram a Venezuela é moradora do Gama, no Distrito Federal. Vanessa Zacarias da Silva, 44 anos, havia se mudado para Caracas há cerca de dois meses e morreu após ser atingida durante o desabamento parcial da residência onde estava no momento dos tremores. Além de Vanessa, um homem brasileiro, que não foi identificado, também morreu. O Ministério das Relações Exteriores informou que está prestando assistência consular às famílias.
Com informações da AFP*