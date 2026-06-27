Empresário baiano é detido com meia tonelada de cocaína na Espanha

O empresário baiano Marcelo Zollinger Filho está entre os três tripulantes detidos, em 18 de junho de 2026, durante uma operação internacional que interceptou um veleiro carregado com quase meia tonelada de cocaína no Oceano Atlântico. A embarcação foi abordada a cerca de 740 quilômetros ao sul das Ilhas Canárias, após permanecer sob vigilância das autoridades espanholas por vários dias.

Além de Zollinger, outro brasileiro e um cidadão marroquino estavam a bordo. A identidade do empresário só foi relevada nesta sexta-feira (26/6). Marcelo Zollinger Filho é filho do médico e empresário Marcelo Zollinger.



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Operação em alto-mar

A interceptação foi conduzida por agentes do Serviço de Vigilância Aduaneira da Agência Tributária da Espanha, com apoio da Guarda Civil e da Polícia Nacional. O veleiro foi alcançado pelo navio especial Petrel I, com suporte da embarcação francesa Jean Francois Deniau, após dias de monitoramento no Atlântico.

Imagens divulgadas pelas autoridades espanholas mostram a abordagem ocorrendo sob forte neblina e mar agitado. Segundo a polícia, as condições climáticas impediram o emprego de aeronaves, aumentando a complexidade da ação. Durante as buscas, os agentes localizaram dezenas de fardos de cocaína escondidos no interior do veleiro.

Investigação internacional

As autoridades espanholas informaram que a ação integra duas operações internacionais de combate ao tráfico marítimo de drogas: a Pascal-Lino, desenvolvida em parceria entre Espanha e França, e a Azul, coordenada pela Polícia Judiciária de Portugal por meio do Centro de Análise contra o Narcotráfico Marítimo no Atlântico (MAOC-N).

A investigação também contou com troca de informações de órgãos de segurança do Reino Unido, dos Estados Unidos, de Marrocos e da agência europeia Frontex.

Segundo os investigadores, a embarcação navegava por uma das principais rotas utilizadas por organizações criminosas para transportar cocaína da América do Sul até a Europa. A principal hipótese é que o veleiro tenha partido do Brasil e recebido a droga já em alto-mar, estratégia que dificultaria a fiscalização. Ainda conforme as autoridades, traficantes europeus fariam a retirada da carga utilizando lanchas rápidas antes da chegada ao continente.

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Durante a inspeção, os agentes encontraram aproximadamente 500 quilos de cocaína escondidos na embarcação. Após a apreensão, os três suspeitos foram transferidos para o navio que participou da operação e levados ao porto de Las Palmas, nas Ilhas Canárias, onde permanecerão à disposição da Justiça espanhola.

As investigações continuam para identificar tanto a origem do carregamento quanto os responsáveis por receber a droga em território europeu.

O Ministério das Relações Exteriores foi procurado para comentar o caso. Até a publicação desta reportagem, não havia manifestação oficial. A defesa de Marcelo Zollinger Filho também não havia sido localizada.