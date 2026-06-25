Presidente da CBF e esposa se reconciliam após suposta traição ser exposta

Apesar da repercussão envolvendo supostas traições atribuídas ao presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, o casamento do dirigente não teria chegado ao fim.
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De acordo com informações divulgadas pela colunista Fábia Oliveira, ele e a esposa decidiram seguir juntos e tentar reconstruir a relação após a exposição do caso.
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Segundo a publicação, o casal já teria inclusive planejado uma viagem para marcar essa nova fase.
O destino escolhido foi Ibiza, na Espanha, para onde os dois devem embarcar em 23 de julho com a intenção de passar alguns dias longe dos holofotes e da intensa repercussão gerada pelas denúncias.
A vida pessoal de Samir passou a ser alvo de atenção pública após uma reportagem do portal LeoDias apontar a existência de uma suposta amante.
A publicação também levantou suspeitas de que despesas relacionadas a viagens e hospedagens teriam sido pagas com recursos da entidade.
Diante das acusações, o presidente da CBF contestou qualquer irregularidade.
Samir sustenta que eventuais gastos de caráter pessoal foram quitados com dinheiro próprio e nega ter utilizado verbas da entidade para custear despesas particulares.
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