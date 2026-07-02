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Trump ganhou US$ 2,2 bilhões em 2025; especialistas veem grave desvio

Declaração financeira do presidente norte-americano revela que boa parte do faturamente veio das criptomoedas, que dependem da regulação do governo. Analista vê suborno ou abuso do poder público

Presidente Trump fala à imprensa antes de embarcar no Air Force One: ética em xeque - (crédito: Saul Loeb/AFP)
Presidente Trump fala à imprensa antes de embarcar no Air Force One: ética em xeque - (crédito: Saul Loeb/AFP)

O dinheiro seria o bastante para comprar 1.831 carros da Ferrari, modelo 12Clindri coupé, de 830 cavalos. Ou 1.208 apartamentos de cobertura de 590 metros quadrados e quatro suítes no Noroeste. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, faturou nada menos do que US$ 2,2 bilhões (cerca de R$ 11,4 bilhões) desde 20 de janeiro de 2025, quando retornou à Casa Branca. O patrimônio do republicano praticamente quadruplicou em 18 meses. A maior parte dos ganhos é oriunda das criptomoedas, as quais dependem da regulação do governo. A informação, que consta das 927 páginas da declaração financeira de Trump relativa a 2025, sugere possíveis desvios éticos e conflitos de interesse. 

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Jordan Libowitz, vice-presidente de comunicações da Citizens for Responsability and Ethics in Washington (Cidadãos pela Responsabilidade e Ética em Washington), uma ONG que fiscaliza a conduta do governo, disse que Trump arrecadava uma "quantia impressionante de dinheiro" durante o primeiro mandato. "Tudo isso parece insignificante perto do montante que ele está arrecadando agora", advertiu. A declaração financeira do titular da Casa Branca traz alguns dados controversos:  um aumento da receita do resort de golfe Mar-a-Lago — de US$ 10 milhões em seu primeiro mandato para US$ 77 milhões — ou milhões em taxas de transação gerados pela criptomoeda $Trump. 

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Em entrevista ao Correio, Kathleen Clark — professora de direito da Universidade de Washington (em St. Louis, Missouri) — declarou que seria um erro afirmar que Trump "ganhou US$ 2,2 bilhões" no ano passado. "Ele não ganhou, mas recebeu esse dinheiro. Precisamos classificar esses pagamentos corretamente: como subornos ou, no mínimo, como o resultado ilícito do abuso de poder público para obter ganhos financeiros privados", comentou. 

Segundo Clark, afirmar que o caso representa um "grave conflito ético" equivale a "subestimar radicalmente a gravidade da situação". "Trump não está apenas agindo de forma antiética, nem apenas se envolvendo em um conflito de interesses. Com a aquiescência de um Congresso controlado pelo Partido Republicano e a assistência ativa da Suprema Corte controlada pela mesma legenda, Trump transformou a Presidência dos EUA em uma operação de corrupção em escala industrial", advertiu a especialista. 

Por sua vez, Richard Painter, professor de direito corporativo da Universidade de Minnesota, assegurou ao Correio que, à exceção de Trump, nenhum presidente desde a Guerra Civil teve conflitos de interesse financeiros substanciais em relação às atribuições da presidência. "Nenhum presidente jamais manteve negócios significativos com governos estrangeiros desde a fundação do país; de fato, o recebimento de emolumentos (lucros e benefícios) de governos estrangeiros viola a cláusula de emolumentos da Constituição", disse. 

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Rodrigo Craveiro

Subeditor de Mundo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás (UFG) em 1997. Curioso por natureza, adora buscar histórias. Desde 2005, trabalha no Correio Braziliense, onde entrevistou laureados com o Nobel da Paz, embaixadores e ex-presidentes.

Por Rodrigo Craveiro
postado em 02/07/2026 05:55
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