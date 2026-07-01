Trump declara US$ 1 bilhão em renda com negócios ligados a criptomoedas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que obteve rendimentos de mais de US$ 1 bilhão com vendas de tokens e outros negócios ligados a criptomoedas.
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Em declaração anual de bens referente a 2025, divulgada nesta terça-feira, 30, pelo Escritório de Ética Governamental americano, Trump listou o recebimento de mais de US$ 500 milhões com vendas de tokens pela World Liberty Financial, empresa de criptomoedas fundada por ele e seus filhos. As vendas foram distribuídas em vários negócios, com as maiores cifras citadas gerando US$ 236,2 milhões e US$ 150,6 milhões em rendimentos.
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O documento de 927 páginas ainda listou recebíveis como o de uma participação como palestrante do evento WHIP Fundraising Naples FL, em 2022. Trump recebeu US$ 200.000 pelo evento, citou o documento.
Entre as empresas que pagaram dividendos para o presidente está a Pilgrims Pride, controlada pela brasileira JBS. O valor do rendimento recebido ficou entre US$ 201 - US$ 1.000, segundo o documento.
Entre as inúmeras compras de ações feitas pelo presidente em 2025 apareceram as de empresas como Apple, Tesla, Alphabet, Broadcom, Nvidia e Amazon.
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