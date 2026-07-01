Flávio anuncia plano para mulheres em meio a desgaste com Michelle

Pré-candidato à Presidência lança o "Brasil por Elas" enquanto enfrenta desgaste após atritos com Michelle Bolsonaro, que deixou o comando do PL Mulher - (crédito: Andressa Anholete/Ag. Senado)

O senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), anunciou nesta quarta-feira (01/7) o lançamento do plano “Brasil por Elas”, projeto que prevê um conjunto de medidas de proteção e valorização das mulheres e deverá ser lançado oficialmente no dia 15/7.

O anúncio foi feito durante a agenda do parlamentar com lideranças femininas da direita e do PL, em Brasília: “Vamos mostrar que nós temos as melhores propostas, que nós defendemos as mulheres de verdade. É isto que vamos apresentar durante a pré-campanha, depois de ganharmos a eleição e durante o nosso mandato. Que será o mandato que mais vai proteger e valorizar as mulheres”, afirmou Flávio.

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O movimento de aproximação do pré-candidato às mulheres brasileiras chama atenção por acontecer logo após a crise entre Flávio e Michelle Bolsonaro, que teve seu estopim com a publicação de um depoimento onde Michelle relata ter sido “maltratada” e “desrespeitada” pelo enteado. Além do anúncio de que a ex-primeira-dama deixa a liderança do PL Mulher, feito nesta terça-feira (01/7).

A decisão de deixar o cargo de presidente nacional do PL Mulher veio após uma reunião de Michelle com Valdemar Costa Neto, presidente do partido. Em entrevista anterior concedida ao Correio, Valdemar revelou que o PL estudava um possível apoio de Michelle Bolsonaro à campanha de Flávio, bem como o lançamento da candidatura da ex-primeira-dama ao Senado Federal.

“Ela é a mulher com mais possibilidade de votos hoje. O grande problema é que a Justiça não autoriza alguém que possa cuidar dele [Bolsonaro] em casa. Ela precisa ir para outros estados para fazer campanha”, pontuou Valdemar.

No entanto, fontes próximas à família Bolsonaro avaliam que Michelle sinaliza uma possível desistência de se candidatar a qualquer cargo político após os conflitos familiares virem à tona.

Flávio rebate Paulo Figueiredo

O senador também repudiou as declarações do jornalista Paulo Figueiredo sobre o voto feminino. Durante encontro com mulheres conservadoras, em Brasília, o parlamentar afirmou que o influenciador não integra sua campanha e disse discordar integralmente da afirmação de que "mulheres votam mal".



Ao comentar o episódio, Flávio ressaltou que, embora Figueiredo mantenha interlocução com aliados da direita nos Estados Unidos e tenha colaborado em pautas defendidas pelo grupo político, suas opiniões não representam a posição da campanha.

"Quero repudiar veementemente a fala do Paulo Figueiredo sobre as mulheres. Não concordo com o que ele falou. Está completamente equivocado. Ele não faz parte da nossa campanha", afirmou.

O senador também declarou ter se sentido pessoalmente atingido pelas declarações, argumentando que a generalização feita pelo jornalista alcança, inclusive, integrantes de sua própria família.



