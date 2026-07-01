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Mistério sobre o alpinista "botas verdes" é revelado no Everest

Corpo de alpinista com botas verdes se tornou um marco sinistro no Everest; missão especial irá recuperar o cadáver conservado no gelo desde 1996

Mistério sobre o 'alpinista da botas verdes' no Everest é desvendado após três décadas - (crédito: Reprodução)
Mistério sobre o 'alpinista da botas verdes' no Everest é desvendado após três décadas - (crédito: Reprodução)

A identidade do alpinista desconhecido, apelidado de “botas verdes”, por causa de seu calçado, foi finalmente revelada após três décadas desde que seu corpo foi encontrado no Everest. O local onde ficou o corpo foi batizado de “caverna do Botas Verdes”. 

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O alpinista se tornou um marco sombrio, congelado após morrer na montanha mais alta do mundo e preservado pelas temperaturas gélidas, com os pés ainda se projetando através do gelo e da neve. As botas verdes características tornaram seus restos mortais facilmente reconhecíveis.

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À medida que as expedições à montanha mais alta do planeta seguiam seu rumo, "Botas Verdes" se tornou um ponto de referência inquietante, porém prático para os alpinistas e os guias locais.

Graças a uma comparação de DNA, ele foi identificado como o alpinista indiano Dorje Morup, morto aos 47 anos. 

A Polícia de Fronteira Indo-Tibetana (ITBP, na sigla em inglês) confirmou a identidade de Dorje antes de uma iniciativa para recuperar seus restos mortais da notória "zona da morte". Atualmente, ele permanece congelado a uma altitude superior a 8.000 metros. O plano das autoridades é realizar o resgate do corpo mais adiante no verão quando o degelo estiver avançado, e a operação na face da montanha seja menos perigosa. 

Morup fazia parte de uma expedição da ITBP composta por seis membros que tentavam escalar o Everest pela face norte, em 10 de maio de 1996. No entanto, a equipe foi surpreendida por uma nevasca violenta perto do cume, e três dos alpinistas decidiram retornar, mas Dorje, ao contrário, preferiu seguir na escalada, que acabou sendo fatal. 

Durante 30 anos, muitos alpinistas acreditaram que o corpo pertencia a outro alpinista indiano, Tsewang Paljor, de 28 anos. 

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Giovanna Rodrigues

Formada em Jornalismo pela UDF, é repórter do site do Correio Braziliense e cobre temas como Politica, Ciências, Brasil, Mundo e Concursos

Por Giovanna Rodrigues
postado em 01/07/2026 14:34 / atualizado em 01/07/2026 14:34
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