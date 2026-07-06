Caçador diz ter achado restos mortais do "Pé-Grande" em montanha

O caçador Charles "Snake" Stuart afirmo que o DNA do suposto Pé-Grande é 58,5% Neandertal e 41,5% humano - (crédito: Reprodução/Facebook )

Um cidadão norte-americano, identificado como Charles Stuart, afirma ter encontrado os restos mortais de uma criatura fantástica. Stuart, que se autointitula "caçador de Pé-Grande", disse ter provas científicas de que o cadáver encontrado por ele pertence a um verdadeiro "Sasquatch", ou "Pé-Grande" em bom português.

Segundo o caçador, o DNA da fera é parcialmente humano. A descoberta foi revelada em 2024.

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Mais conhecido como "Snake", Charles Stuart declarou ter encontrado "restos em decomposição de um Sasquatch" nas montanhas de Adirondack, no estado de Nova York (EUA). Segundo ele, o monstro tinha por volta de 2,4 metros de altura e pesava 136 quilos.

Conforme reportado pelo NY Post, Stuart relatou ter entrado em contato com a Universidade de Cornell para realizar um teste de DNA. Os resultados, afirmou, comprovam que o ente é uma mistura de Neandertal e humano.

"Após realizar um teste de DNA, descobrimos que 58,5% é Neandertal e os 41,5% restantes são humanos", contou o explorador à emissora Local 4 Detroit neste domingo (5/7).

"O que temos é um híbrido de Neandertal e humano. E esse lado Neandertal, que evoluiu ao longo de milênios, permaneceu muito agressivo.", contou a respeito de "Dack", nome com o qual batizou a suposta criatura.

De acordo com o hipotético relatório produzido pela Universidade de Cornell, e obtido pelo NY Post, há indícios de que o DNA primitivo provavelmente veio de "uma linhagem familiar altamente distinta" que atravessou as crises demográficas, preservando suas características genéticas.

Além disso, Stuart declarou ao Local 4 que a arcada dentária de Dack foi analisada, determinando que a entidade encontrava-se no final de sua adolescência e no início da casa dos 20 anos.

Segundo Charles "Snake" Stuart, é provavél que existam mais "pés-grandes" escondidos em cavernas remotas, no interior de Nova Iorque, e se alimentando de restos orgânicos e outros pequenos seres.

Céticos, entretanto, rapidamente descartaram as alegações feitas por Stuart, em especial depois do caçador exibir o "corpo" do monstro na feira "The Great New York State Fair" de 2025, evento que reuniu 60 mil visitantes.

"Não, ele não tem, de fato, restos mortais de um Pé-Grande. É apenas uma imitação barata de um Pé-Grande morto, talvez um pouco melhor do que a famosa farsa do Pé-Grande morto de Tom Biscard", escreveu Matthew Moneymaker, especialista em Pé-Grande da Bigfoot Field Researchers Organization, antes da feira estadual do ano passado.

O NY Post procurou a Universidade de Cornell para confirmar as alegações, mas não obteve resposta.