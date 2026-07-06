Festival de teatro para a primeira infância ocupa o CCBB durante as férias

No palco, um cenário formado por 720 caixas de papelão convida as crianças a criarem abrigos para passarinhos que estão prestes a chegar e a nascer. A ideia é que os pequenos subam ao palco e passem a fazer parte do espetáculo, um momento presente em praticamente todas as produções da companhia Eranos Círculo de Arte. Essa participação do público é essencial para os diretores e atores Sandra Coelho e Leandro Maman, que trazem ao Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) a Mostra Primeira Infância — Ocupação Teatral Eranos, em cartaz até 2 de agosto.

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No programa estão todas as peças já produzidas pela companhia, além de performances, oficinas e sessões de cinema com obras criadas especialmente para o público de 0 a 6 anos. A mostra comemora os 16 anos da companhia, que começou com uma descoberta de Sandra e Leandro sobre a potência do teatro para as crianças. "É muito comum ainda se partir do preconceito adultocêntrico de achar que a criança não entende", explica Sandra. "As crianças têm total capacidade de se relacionar com o mundo, com a arte e com o teatro desde a primeira infância. Todas as nossas obras têm a intenção de chamar a atenção para o universo da criança e para a total condição delas se relacionarem com a arte."

A ideia do protagonismo infantil é o fio-condutor do trabalho da dupla, responsável pelas criações executadas em parceria com profissionais do teatro. Colocar a criança como protagonista não quer dizer, necessariamente, posicioná-la no centro do palco. "É um conceito que visa uma transformação social. Nos colocamos como artistas facilitadores da experiência que possibilite uma transformação de como o adulto percebe a criança na primeira infância", avisa Sandra.

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Divertir e encantar fazem parte da proposta, mas são consequências e não exatamente o objetivo da companhia. O trabalho com baixos estímulos, para não acelerar as crianças, é uma das características das peças. Luzes baixas, cenas lentas, vozes mais calmas fazem parte da estratégia. "Nossos espetáculos não têm superestimulação visual e auditiva. É o tempo da infância. Não é o tempo do celular, do jogo, da televisão", garante Sandra, que conversou com o Correio e comenta os espetáculos marcados para este fim de semana.

Caixa Ninho

O espetáculo trabalha com brinquedos não estruturados, criados com 720 caixas de papelão em cima do palco. "As crianças são convidadas a transformar o cenário do jeito que elas quiserem. Elas são convidadas a criar espaço para receber passarinhos. Temos camadas de dramaturgia feitas com crianças", diz Sandra Coelho. Idealizado para crianças a partir de 1 ano e dirigido por Leandro Maman, o projeto traz a ideia de acompanhar o primeiro voo dos passarinhos. A ambientação sonora é feita ao vivo por Hedra Rockenback.

O barquinho amarelo

A obra combina elementos do teatro contemporâneo com imagens. Não chega a ter uma narrativa, mas imagens remetem a brincadeiras de rua e infância interiorana. "São coisas muito simples que as crianças, antes, tinham mais liberdade para brincar na rua. A gente trabalha com tecnologia, temos vários bonecos. Relembramos os tempos onde era possível brincar com coisas muito simples", diz Sandra. "É um espaço de encantamento com o passado e com a simplicidade." Na dramaturgia, as crianças precisam embarcar no barquinho amarelo para encontrar a Galinha Cocó, o Cavalinho de Madeira e o Sapo Ló. Ao final, as crianças são convidadas ao palco para fazerem barquinhos de papel.

#Mergulho

Primeira peça da Eranos Círculo de Arte, #Mergulho é uma história dramática: um ator é engolido por uma baleia e as crianças precisam ajudar Sandra a salvá-lo. "Tem uma camada dramatúrgica trazida pelas crianças, pela voz e pelo corpo. E tem uma materialidade da fala", conta. "A gente queria fazer uma peça onde a orientação fosse deixar as crianças falarem. Queríamos ouvir as crianças", garante Sandra, responsável pela dramaturgia do espetáculo.

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Bebê e o Boi Babau

O bebê Pistache é o protagonista deste espetáculo criado com bonecos de mamulengo e teatro de luvas. Intrépido e corajoso, como toda criança, Pistache transita entre o imaginário e o real enquanto encontra personagens da cultura popular. O espetáculo não tem falas e a direção é da própria Sandra Coelho.

Serviço

Mostra Primeira Infância - Ocupação Teatral Eranos

Até 2 de agosto, no Centro Cultural Banco do Brasil Brasília - Teatro, Área Externa, Cinema e Sala Multiuso (SCES, Trecho 2). Ingressos gratuitos, com retirada no site www.bb.com.br/cultura e na bilheteria física do CCBB. Classificação indicativa livre.

Sessões no Teatro:

Caixa Ninho: quintas e sextas, às 11h

O Barquinho Amarelo: sábados e domingos, às 11h

#Mergulho: sexta a domingo, às 16h30

Bebê e o Boi Babau: quinta a domingo, às 15h





















