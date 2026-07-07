Namoro em risco por causa de salgadinhos: "É repugnante", diz ela

O consumo excessivo de salgadinhos de um homem pode ser o motivo para o fim de seu relacionamento de sete meses. A namorada dele compartilhou a história no fórum Mumsnet, onde o caso gerou um debate acalorado sobre compatibilidade e hábitos pessoais.
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Ela descreve o parceiro como gentil e atencioso, mas seu vício em salgadinhos se tornou um problema. Segundo o relato, ele consome pelo menos três pacotes por dia e prefere marcas baratas a opções de maior qualidade. O comportamento foi notado até durante uma viagem à Espanha, quando ele ignorou a culinária local para comer alimentos industrializados.
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A principal queixa, no entanto, está ligada à falta de higiene. A mulher conta que ele não lava as mãos após comer, deixa migalhas acumuladas e infla os pacotes vazios para estourá-los, chegando a sujá-la com resíduos. Ela também encontrou pacotes amassados escondidos atrás da cama do namorado.
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Diante do desabafo, o fórum realizou uma enquete. O resultado mostrou que 63% dos usuários concordam com a mulher, apontando que o casal tem padrões de vida incompatíveis. As opiniões, contudo, se dividiram nos comentários.
Parte dos internautas validou o incômodo dela, destacando que a falta de higiene e de espírito aventureiro são motivos válidos para o término. Outros, porém, a classificaram como “snob”, argumentando que tais hábitos não deveriam justificar o fim do namoro se ele é uma boa pessoa.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.