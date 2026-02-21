Quem são as vítimas de queda com asa-delta no Rio de Janeiro

Os corpos de Rodolfo Pascoal Ladeira e Jenny Colôn Rodríguez foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Uma queda de asa-delta matou um instrutor de voo e uma turista estadunidense neste sábado (21/2), no Rio de Janeiro. Rodolfo Pascoal Ladeira e Jenny Colôn Rodríguez praticavam voo na Praia de São Conrado, zona sul da capital do Rio de Janeiro (RJ), quando caíram no mar na região. A mulher chegou a ser levada a uma unidade hospitalar, mas não resistiu.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Rodolfo era um instrutor conhecido e requisitado no Clube São Conrado de Voo Livre, onde trabalhava. Em 2025, o atleta foi campeão em duas categorias no Pré-Mundial de Parapente 2025, em Castelo (ES).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia também: PRF flagra casal com remédios emagrecedores no estepe do carro

O atleta usava as redes sociais para mostrar a rotina no parapente e reforçar a importância da figura do instrutor nos voos livres. Rodolfo havia sofrido um acidente de parapente em 2020, na Serra da Ibiapaba, no Ceará. Na ocasião, ele teve apenas ferimentos leves.

Moradora da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, Jenny tinha ascendência hondurenha e usava as redes sociais para publicar registros de viagens. Nas últimas publicações em dezembro do ano passado, ela aparece em Porto Rico ao lado do Sapo Concho, símbolo do álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS, do cantor Bad Bunny.

A turista mostra ainda fotos de viagens a outros países da América Latina, como México e Colômbia. Em uma das imagens, ela aparece com uma bandeira de Honduras e se define como uma “catracha”, termo coloquial que representa hondurenhos, uma alusão ao país de origem. Jenny também mostra o amor pelo futebol e esportes de aventura, com fotos em trilhas e tirolesas.

As causas do acidente seguem sob investigação. Em nota, o Clube São Conrrado afirma que providenciou documentos necessários e atua no suporte às famílias. Eles aguardam a retirada do aparelho completo do mar para análise dos responsáveis.