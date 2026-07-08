Influenciador fitness morre em lago aos 32 anos

O influenciador fitness norte-americano Connor Murphy, de 32 anos, morreu afogado em um lago na Tailândia - (crédito: reprodução/redessociais)

O influenciador fitness norte-americano Connor Murphy, de 32 anos, morreu afogado na terça-feira (7/7) em um lago na província de Samut Prakan, na Tailândia. Segundo um segurança local, antes de morrer, Murphy apresentava comportamentos estranhos.

O corpo foi localizado por mergulhadores a cerca de 20 metros da margem, após aproximadamente 30 minutos de buscas. Segundo as autoridades, não havia sinais de agressão, e o caso segue sob investigação.

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A polícia tailandesa divulgou que os agentes foram acionados inicialmente para atender uma ocorrência de danos em uma residência de luxo onde Murphy morava, feitas por ele mesmo. Pouco tempo depois, o influenciador retornou ao condomínio de táxi e, segundo o relato de um segurança, passou a apresentar um comportamento incomum: o fisiculturista teria gritado, rolado no chão e levantando as mãos como se estivesse rezando.

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Em seguida, correu em direção ao lago da propriedade, que tem cerca de 10 metros de profundidade, entrou na água, nadou até demonstrar sinais de exaustão e desapareceu.

O influenciador havia se mudado dos Estados Unidos para a Tailândia há cerca de três meses com a namorada, de 22 anos. Ela afirmou à polícia que nunca havia presenciado um comportamento semelhante a este e disse não saber o que poderia ter provocado o episódio.

Segundo a investigação, na noite anterior ao afogamento, Murphy teria causado diversos danos à residência, espalhando tinta pelas paredes e pelo chão, além de danificar móveis e equipamentos elétricos. Durante a perícia, policiais encontraram duas seringas e comprimidos de medicamentos ainda não identificados dentro do carro do influenciador. A namorada de Murphy declarou que nunca o viu fazer uso de drogas.

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Murphy acumulava quase 3 milhões de seguidores nas redes sociais, onde produzia conteúdos voltados para musculação, condicionamento físico e humor. Ele também era conhecido por defender o chamado “looksmaxxing”, tendência que incentiva mudanças para maximizar a aparência física, prática frequentemente criticada por estimular padrões de beleza extremos e métodos considerados pouco saudáveis.

A polícia tailandesa identificou oficialmente o corpo do fisiculturista e segue investigando o caso. Até a publicação desta matéria, os familiares do influenciador não divulgaram nenhum comunicado público.

*Estagiária sob supervisão de Aline Gouveia

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