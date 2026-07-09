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TRAGÉDIA

Modelo brasileira morre após cair do 27º andar em Dubai

A informação foi confirmada pela mãe nas redes sociais. Kauana estava em Dubai a viagem

A mãe de Kauana, Darla, está nos Emirados Árabes para acompanhar a investigação e providenciar os tramites do translado do corpo para o Brasil. - (crédito: Reprpodução/Magnific)
A mãe de Kauana, Darla, está nos Emirados Árabes para acompanhar a investigação e providenciar os tramites do translado do corpo para o Brasil. - (crédito: Reprpodução/Magnific)

A modelo e influenciadora Kauana Bilhar morreu após cair do 27º andar de um edifício em Dubai. A informação foi confirmada pela mãe, Darla Bilhar, por meio das redes sociais nesta quinta-feira (9/7). A data da morte não foi divulgada. À TV Record, Darla disse que a filha estava em viagem quando houve a fatalidade.

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Segundo o portal R7, os investigadores não descartaram as hipóteses de homicídio, feminicídio ou suicídio. A perícia ainda está no apartamento em que Kauana estava para coletar vestígios e tentar desvendar o que ocorreu.

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A mãe de Kauana, Darla, está nos Emirados Árabes para acompanhar a investigação e providenciar os tramites do translado do corpo para o Brasil.

No vídeo publicado, Darla pediu empatia das pessoas nas redes. "Minha filha merece respeito. Ela não pode mais responder as acusações, aos comentários maldosos, às histórias que estão sendo criadas sobre ela", disse.

Segundo a Band FM Itajaí, a companheira de Kauana quem fez o comunicado sobre a morte da modelo à família. 

O Correio não irá divulgar fotos de Kauana em respeito à Kauana e familiares. 

 
 
 
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Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 09/07/2026 17:00
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