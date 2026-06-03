Influenciadora e modelo plus size morre aos 22 anos após cirurgia bariátrica

Thaylana acumulava mais de 17 mil seguidores em seu perfil digital - (crédito: Observatorio dos Famosos)





A influenciadora digital e modelo plus size Thaylana Cordeiro morreu na segunda-feira, 1º de junho, após enfrentar complicações relacionadas a uma cirurgia bariátrica. A jovem estava internada no Hospital Calixto Midlej Filho, em Itabuna, no sul da Bahia, onde recebia atendimento médico. A morte causou forte comoção entre familiares, amigos e seguidores que acompanhavam sua rotina nas redes sociais.

Conhecida por compartilhar conteúdos sobre moda, estilo de vida e momentos do dia a dia, Thaylana acumulava mais de 17 mil seguidores em seu perfil digital. O último vídeo publicado pela influenciadora, poucos dias antes de sua morte, mostrava produções inspiradas nas festas juninas e acabou recebendo milhares de visualizações após a notícia do falecimento.

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A repercussão do caso gerou homenagens de pessoas próximas e de admiradores. Ex-colegas e conhecidos lembraram da personalidade da jovem e prestaram mensagens de carinho nas redes sociais. Uma professora que acompanhou parte de sua trajetória escolar também lamentou a perda e manifestou solidariedade aos familiares diante do momento delicado.

Até o momento, detalhes sobre as circunstâncias exatas das complicações médicas não foram divulgados oficialmente. O velório ocorreu em Itabuna, cidade onde Thaylana vivia, e o sepultamento foi realizado no Cemitério Campo Santo. A morte precoce da influenciadora mobilizou internautas, que deixaram mensagens de despedida e apoio à família.