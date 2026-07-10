Queda de avião de pequeno porte deixa 10 mortos nas Bahamas

Um avião de pequeno porte caiu às 14h (horário de Brasília) desta sexta-feira (10/7) em North Andros, nas Bahamas, e deixou 10 mortos. A aeronave fazia um voo doméstico entre Nassau, capital do país, e San Andros quando sofreu o acidente, informou a Autoridade de Investigação de Acidentes Aéreos das Bahamas (AAIA). As causas da queda ainda são investigadas.
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O avião era um Cessna 402 registrado nas Bahamas. Inicialmente, equipes de resgate informaram que uma pessoa havia sobrevivido, mas a vítima morreu pouco depois em decorrência dos ferimentos. Com isso, todos os ocupantes da aeronave morreram.
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Em nota, o primeiro-ministro das Bahamas, Philip Brave Davis, lamentou a tragédia e prestou solidariedade aos familiares e amigos das vítimas. O acidente ocorreu no mesmo dia em que o país celebra os 53 anos da independência.
As autoridades determinaram a suspensão temporária das operações da empresa Flamingo Air enquanto as investigações são realizadas. Isso também acontece após o registro de dois incidentes envolvendo a companhia, já que um segundo voo que apresentou problemas e pegou fogo depois que os passageiros desembarcaram em segurança.
Several people killed after Flamingo Air plane crashes in San Andros, The Bahamas, locals say. pic.twitter.com/DJ7F2XgNgg— AZ Intel (@AZ_Intel_) July 10, 2026
A investigação sobre as causas do acidente será conduzida pelas autoridades de aviação das Bahamas.