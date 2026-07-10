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Acidente aéreo

Queda de avião de pequeno porte deixa 10 mortos nas Bahamas

Acidente ocorreu em North Andros durante voo doméstico. Autoridades investigam as causas da queda da aeronave

Acidente ocorreu às 14h (horário de Brasília) - (crédito: Reprodução/X)
Acidente ocorreu às 14h (horário de Brasília) - (crédito: Reprodução/X)

Um avião de pequeno porte caiu às 14h (horário de Brasília) desta sexta-feira (10/7) em North Andros, nas Bahamas, e deixou 10 mortos. A aeronave fazia um voo doméstico entre Nassau, capital do país, e San Andros quando sofreu o acidente, informou a Autoridade de Investigação de Acidentes Aéreos das Bahamas (AAIA). As causas da queda ainda são investigadas.

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O avião era um Cessna 402 registrado nas Bahamas. Inicialmente, equipes de resgate informaram que uma pessoa havia sobrevivido, mas a vítima morreu pouco depois em decorrência dos ferimentos. Com isso, todos os ocupantes da aeronave morreram.

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Em nota, o primeiro-ministro das Bahamas, Philip Brave Davis, lamentou a tragédia e prestou solidariedade aos familiares e amigos das vítimas. O acidente ocorreu no mesmo dia em que o país celebra os 53 anos da independência.

As autoridades determinaram a suspensão temporária das operações da empresa Flamingo Air enquanto as investigações são realizadas. Isso também acontece após o registro de dois incidentes envolvendo a companhia, já que um segundo voo que apresentou problemas e pegou fogo depois que os passageiros desembarcaram em segurança.

A investigação sobre as causas do acidente será conduzida pelas autoridades de aviação das Bahamas.

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Nathallie Lopes

Repórter

Jornalista e também formada em relações internacionais. É repórter do site do Correio, onde escreve sobre temas diversos, e assina o Blog do Servidor

Por Nathallie Lopes
postado em 10/07/2026 23:40 / atualizado em 10/07/2026 23:41
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