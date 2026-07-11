Incêndio letal no sul da Espanha evolui favoravelmente após dois dias

A goat is pictured next to potteries in the burnt courtyard of a house after a wildfire that killed at least 12 people, in Bedar, Almeria Province, on July 11, 2026. A wildfire that has killed at least 12 people in southern Spain has burned about 6,600 hectares (16,300 acres) since July 9 but conditions improved during the night, the regional emergency services chief said on July 11. (Photo by JORGE GUERRERO / AFP) - (crédito: Jorge Guerrero/AFP)

Paredes escurecidas, vegetação reduzida a cinzas e quase todos os moradores evacuados. A cidade de Bédar, onde se originou um incêndio que deixou 12 mortos no sul da Espanha, lembrava neste sábado (11) uma cidade fantasma, enquanto bombeiros trabalhavam com a esperança de controlar as chamas em breve.

O incêndio evolui favoravelmente após o inferno vivido nos últimos dias por moradores dessa região da província de Almería, onde vivem muitos estrangeiros.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"O fogo não avançou hoje", comemorou no fim do dia o ministro da Presidência da Espanha, Félix Bolaños, que visitou a região. Segundo ele, a área devastada permanece em 6.600 hectares, e há uma "perspectiva favorável" de estabilizar o incêndio nas próximas horas, caso as condições não piorem.

Centenas de bombeiros, com meios aéreos e terrestres, trabalham para controlar o incêndio, já considerado um dos mais graves da história recente da Espanha. O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, visitará a região na segunda-feira (13).

O fogo começou na quinta-feira (9) em Los Gallardos, uma área montanhosa do leste da Andaluzia, repleta de ravinas e casas isoladas, surpreendendo pessoas que tentavam fugir. Oito pessoas ficaram feridas e seguem hospitalizadas, quatro delas em estado mais grave, e quase 1.500 moradores foram retirados de suas casas.

"Dava para ver as chamas. Foi terrível. Muito medo. E ainda estamos sentindo isso", relatou à AFP Manoli Ramos, vereadora de Bédar.

Inferno

"Em 2012 houve um grande incêndio aqui. As pessoas foram evacuadas, mas no dia seguinte já puderam voltar para casa. Desta vez foi horrível. Foi um inferno", contou a mulher de 72 anos.

Segundo as autoridades, os 12 mortos foram cercados por um incêndio que avançava rapidamente enquanto tentavam fugir de carro ou a pé.

Leia também: Vídeo revela OVNI em alta velocidade observado por militares dos EUA

As vítimas tinham diferentes nacionalidades, informou na véspera o ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska.

"Nunca tinha visto algo assim. Você vê isso nos filmes, mas não na vida real", disse Martin Smith, turista britânico retirado de um camping junto com a esposa.

'Animador'

Após horas sem encontrar novas vítimas, as autoridades mantêm a esperança de que o balanço não aumente.

"A Guarda Civil havia vasculhado todas as áreas e nos informou que não encontrou mais ninguém. Isso não significa que não possa acontecer, mas é animador", declarou Antonio Sanz, responsável pelos serviços de emergência da Andaluzia.

Por enquanto, a Guarda Civil recebeu sete registros de desaparecimento. As autoridades afirmam que será necessário concluir as autópsias e a identificação dos corpos encontrados para estabelecer um balanço definitivo.

Bolaños afirmou que o fogo chegou a avançar 100 metros por minuto, um comportamento sem precedentes que, segundo ele, é consequência da emergência climática.