Tiroteio em festival deixa dois mortos e vários feridos em Toronto

Emergency Task Force vehicles and police officers are seen on the site of a shooting in Toronto, Canada on July 11, 2026. Police in Toronto were searching Saturday night, July 11, for an active shooter who had killed two people and wounded three in an area lined with shops and restaurants. "Please avoid the area immediately and follow all directions from police," Toronto police said in a X post. "Police have secured the scene," authorities later said in a follow-up post. Local media reported the shooting took place in an area where a salsa festival was being held. (Photo by Jorge UZON / AFP) - (crédito: Jorge Uzon/AFP)

Duas pessoas morreram e várias ficaram feridas durante um tiroteio no sábado (11) em Toronto, Canadá, em um festival de salsa, informou a polícia da cidade, que afirmou que o suspeito fugiu.

"Dois homens foram declarados mortos e quatro pessoas foram levadas para hospitais com ferimentos graves", declarou o vice-comandante da polícia da cidade, Frank Barredo.

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Segundo os primeiros elementos da investigação, "houve uma troca de tiros entre dois indivíduos e duas armas de fogo foram encontradas no local", acrescentou. Ele destacou o "perigo" que o suposto acerto de contas poderia ter representado para as mais de 13.000 pessoas que estavam no festival de música latina.

Ao ser questionado sobre um ou mais suspeitos, o Barredo não descartou a possibilidade de envolvimento de mais pessoas no tiroteio além das duas mencionadas.

"Até o momento, não foi efetuada nenhuma detenção", disse. O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, declarou em sua conta na rede social X que estava "horrorizado com o tiroteio que causou a morte de duas pessoas" no festival de salsa.

"Minhas orações estão com as famílias que choram por seus entes queridos. Meu agradecimento aos policiais e aos primeiros socorristas, cuja coragem e rápida atuação evitaram uma tragédia maior", acrescentou Carney.

A prefeita de Toronto, Olivia Chow, afirmou que estava "profundamente consternada e enfurecida com o ato de violência irresponsável, em pleno festival frequentado por famílias, crianças e idosos".

O Canadá não tem muitos casos de violência armada, ao contrário de seu vizinho, Estados Unidos.

No fim de junho, em Montreal, duas pessoas, incluindo um policial, foram assassinadas por um agressor que posteriormente foi morto pelas forças de segurança.