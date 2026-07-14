Brasileiro registra efeito "água-viva" em foguete da SpaceX; veja

O fenômeno só ocorre em condições muito específicas e impressionou moradores de diferentes regiões da Flórida - (crédito: Reprodução/Jay Castro)

O fotógrafo brasileiro Jay Castro, de 58 anos, chamou atenção de quem acompanha missões espaciais ao registrar um dos fenômenos mais curiosos provocados por lançamentos de foguetes. Radicado nos Estados Unidos desde 1990, ele capturou imagens do chamado efeito “jellyfish”, ou “água-viva”, durante a decolagem de um foguete Falcon 9, da SpaceX, na madrugada de 9 de julho, na Flórida.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O lançamento aconteceu por volta das 5h25 no horário local e teve como objetivo colocar mais satélites da rede Starlink em órbita baixa da Terra para ampliar a cobertura de internet. Poucos minutos após a decolagem, o céu ganhou uma enorme nuvem iluminada que chamou a atenção até de pessoas que estavam a milhões de quilômetros da plataforma de lançamento.

O formato inusitado tem uma explicação científica. Enquanto quem observa o céu ainda está na escuridão antes do amanhecer, o foguete já alcançou uma altitude em que recebe a luz do Sol. Os gases liberados pelos motores ficam iluminados e formam uma grande nuvem brilhante, criando uma imagem semelhante à de uma água-viva. Como depende da combinação entre horário, altitude e condições da atmosfera, o fenômeno não acontece em todos os lançamentos.

As imagens foram produzidas para o canal Space Orbit utilizando uma câmera GoPro em modo time lapse, técnica que reúne uma sequência de fotografias para criar um vídeo acelerado. O registro mostra o nascimento da Lua e logo depois, a formação do rastro luminoso deixado pelo Falcon 9.

Natural de Santos, no litoral de São Paulo, Jay mora nos Estados Unidos há mais de três décadas. Depois de viver em Nova York, mudou-se para a Flórida, onde transformou um hobby em profissão. O interesse pela fotografia espacial começou após registrar um lançamento de foguete do quintal de casa, a cerca de 180 quilômetros do Centro Espacial Kennedy. Desde então, passou a acompanhar missões com frequência e hoje atua como fotógrafo credenciado para coberturas ligadas ao programa espacial norte-americano.

Nas redes sociais, Jay celebrou o novo registro e escreveu que teve a oportunidade de fotografar “um momento único que nunca perde a magia”. A imagem rapidamente ganhou repercussão entre admiradores da exploração espacial e curiosos impressionados com o espetáculo formado no céu.

*Estagiária sob supervisão de Luiz Felipe