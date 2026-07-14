Ex-jogador brasileiro morre na Irlanda; família tenta trazer corpo

O ex-zagueiro Saul Muniz morreu na segunda-feira (13/7), aos 40 anos, em Galway, na Irlanda. Segundo a polícia local, o brasileiro sofreu um acidente enquanto pilotava uma scooter elétrica na noite da última sexta-feira. Ele foi internado com traumatismo cranioencefálico e não resistiu após permanecer cerca de três dias em coma induzido
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Familiares e amigos tentam arrecadar recursos para trazer o corpo do ex-jogador de volta ao Brasil. Para custear o translado e o sepultamento, foi criada uma campanha de arrecadação online e no site GoFundMe com meta de 24 mil euros, cerca de R$140 mil. Até o momento da publicação desta matéria, cerca de 19,5 mil euros foram arrecadados.
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Nascido em Ituiutaba (MG), Saul Roberto Muniz Filho se mudou para Ribeirão Preto em 1995, e foi lá que ele iniciou sua trajetória no futebol, nas categorias base do Comercial. Em 2006, integrou o elenco que conquistou o vice-campeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Já como profissional, vestiu a camisa comercialina nas temporadas de 1007 e 2010. Além do Leão, Saul defende Francana, Jaboticabal, Guariba e Morrinhos.
Em 2012, encerrou sua carreira como jogador e se mudou para a Irlanda. No país europeu, se tornou barbeiro e empresário. Ele também atuava como voluntário da ONG You in Africa, projeto voltado ao combate à fome e ao apoio à educação de crianças e adolescentes no Quênia.
A morte do ex-atleta gerou comoção entre amigos e ex-companheiros. Em nota oficial, o Comercial lamentou a perda.
"O Comercial Futebol Clube lamenta profundamente o falecimento de Saul Muniz, ex-atleta do clube. Zagueiro, Saul vestiu a camisa do Leão do Norte nas temporadas de 2007 e 2010, deixando sua contribuição à história alvinegra. Neste momento de dor, o Comercial se solidariza com familiares, amigos, ex-companheiros de profissão e todos que conviveram com Saul. Seu nome permanece registrado na memória da nação alvinegra", disse o time.
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