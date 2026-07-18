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Andy Burnham está a um passo de se tornar o 59º premiê britânico

Andy Burnham, ex-prefeito da Grande Manchester, assume a liderança do Partido Trabalhista e finaliza preparativos para ocupar o cargo de primeiro-ministro na segunda-feira. Em discurso, defende fim das divisões internas e do faccionalismo

Andy Burnham (C) sorri ao lado de sua esposa, Marie-France van Heel (D), logo depois de ser confirmado para comandar os trabalhistas - (crédito: Henry Nicholls/AFP)
Andy Burnham (C) sorri ao lado de sua esposa, Marie-France van Heel (D), logo depois de ser confirmado para comandar os trabalhistas - (crédito: Henry Nicholls/AFP)

Às vésperas de se tonrar o novo inquilino do número 10 de Downing Street, Andy Burnham assumiu a liderança do Partido Trabalhista com um objetivo: combater as divisões internas e a política de facções. Aos 56 anos, o ex-prefeito da Grande Manchester deverá ser oficializado primeiro-ministro do Reino Unido na próxima segunda-feira (20/7), durante uma tradicional reunião com o rei Charles III.

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"É a honra da minha vida ser o líder do Partido Trabalhista. Serei o líder de cada região e nação neste grande país. Este Partido será assumidamente trabalhista em nossas prioridades e nas decisões que tomarmos. Juntos, colocaremos a Grã-Bretanha em um novo caminho", prometeu, em publicação na rede social X.

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No discurso de posse como líder partidário, Burnham prometeu restabelecer a união partidária. "Trabalharei incansavelmente para construir uma cultura de unidade no Partido Trabalhista, pois a mudança começa por nós. Não venceremos a nova direita britânica se estivermos consumidos por disputas internas e agindo em direções opostas", declarou o próximo primeiro-ministro.

Integrante da ala mais à esquerda do partido, Burnham advertiu que o faccionalismo tem prejudicado os trabalhistas e avisou que se esforçará para construir uma "nova política". "O país clama por isso. Nós podemos até gostar de marcar pontos contra os adversários, mas o público não gosta. Como os políticos podem apontar o dedo uns para os outros quando o padrão de vida está caindo e a política, como um todo, não está funcionando para as pessoas?",  questionou. "Estamos unidos e colocamos a força que emana desta unidade a serviço das pessoas e dos territórios que há muito tempo esperam que a política os devolva a esperança, e isso é o que vamos fazer, todos juntos. Vamos devolver-lhes a esperança."

Ele defendeu a "coragem para corrigir grandes questões negligenciadas pela política" e cobrou um discurso político "menos tóxico". O tom de Burnham mostrou-se inclusivo e agregador:  "Trabalharemos com outros partidos onde pudermos, mas faremos isso com a clareza de saber exatamente qual é a nossa posição." Burnham acenou com mudanças na condução do Reino Unido. "Se quisermos uma economia e um país que funcionem para todas as pessoas e todos os territórios, precisamos de um novo rumo."

Gabinete

O líder do Partido Trabalhista pretende anunciar o gabinete somente na segunda-feira. Ao ser perguntado o motivo pelo qual ainda não havia divulgado sua equipe de governo, Burnham respondeu: "Seria um tanto prematuro e, creio eu, causaria um caos total começar uma reforma parcial da equipe antes mesmo de assumir o cargo". Entre as propostas de governo, estão o início de um amplo processo de descentralização, como forma de promover o crescimento econômico. Nesse sentido, ele quer passar o controle de setores estratégicos — como transporte, habitação, capacitação profissional e desenvolvimento — às autoridades locais. Mas a ânsia por transformações esbarra na estagnação da economia e em altos custos de financiamento para o governo. 

Professor emérito da Universidade de Buckingham, Anthony Glees explicou ao Correio que Burnham sabe como discursar e ofereceu uma mensagem de esperança, ao contrário de seu antecessor. "Suas duas grandes promessas — criar um novo serviço nacional de assistência e reverter o thatcherismo (referindo aos '40 anos perdidos') — provavelmente não passam de palavras vazias,´pois ele não dispõe de recursos para torná-las concretas", disse. O estudioso lembra que a ala esquerdista do Partido Trabalhista aprecia essas promessas e sente que ganha força internamente. "É dessa maneira que ele pretende acabar com o faccionalismo interno", comentou. "Ele também busca conquistar a esquerda ao adotar uma postura mais crítica em relação a Israel. Duvido que a ideia de aumentar impostos para financiar uma maior intervenção estatal na economia seja bem recebida pelos eleitores. Receio continuar cético quanto a isso."

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Rodrigo Craveiro

Subeditor de Mundo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás (UFG) em 1997. Curioso por natureza, adora buscar histórias. Desde 2005, trabalha no Correio Braziliense, onde entrevistou laureados com o Nobel da Paz, embaixadores e ex-presidentes.

Por Rodrigo Craveiro
postado em 18/07/2026 05:50
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