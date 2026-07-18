Líder supremo do Irã ameaça dar "lição inesquecível" aos EUA

O líder supremo iraniano, Mojtaba Khamenei, ameaçou, neste sábado (18/7), infligir uma "lição inesquecível" aos Estados Unidos após a retomada dos ataques contra o Irã, que, segundo ele, demonstram que a assinatura de Donald Trump "não vale nada".
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"Agora que o inimigo americano busca incitar à guerra (...), deve saber que a querida nação iraniana e a frente da resistência têm lições inesquecíveis a lhe oferecer", afirmou o aiatolá em uma mensagem escrita citada pela televisão estatal.
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"A violação repetida" do protocolo de acordo assinado entre ambos os países em 17 de junho para silenciar as armas "demonstrou mais uma vez a todos que a assinatura do presidente americano não vale nada", acrescentou.
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