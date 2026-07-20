Derrota da Argentina na Copa provoca tumultos e brigas no Brasil após jogo

Após o apito final, que marcou a vitória da Espanha pela Copa do Mundo 2026 sobre a Argentina, na tarde de ontem (19/7), as comemorações ficaram abafadas por brigas e confusões da torcida argentina, inclusive no Brasil. Por conta do grande número de turistas e residentes argentinos assistindo ao jogo no páis, focos graves de brigas e tumultos foram registrados pelas autoridades.
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Em Copacabana, no Rio de Janeiro, torcedores argentinos cercaram um motociclista na Avenida Atlântica, que reagiu e derrubou um deles no asfalto. Um táxi chegou a atingir um dos integrantes do grupo. O motoqueiro teve a viseira quebrada e chegou a dar um chute no torcedor antes de ser cercado pela multidão. A Polícia Militar precisou intervir usando cassetetes para dispersar a multidão.
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Também em Búzios, na Região dos Lagos, brasileiros e argentinos se envolveram em uma confusão em tendas armadas na praça Santos Dumont, no centro da cidade, onde a prefeitura havia montado um telão no espaço para exibição do jogo. Dezenas de pessoas se envolveram em uma briga generalizada, onde houve arremesso de pedra e objetos, provocando correria entre moradores e turistas.
No sul do país, em Balneário Camboriú, Santa Catarina, a concentração de torcedores na Avenida Central terminou em um confronto com a Polícia Militar e a Guarda Municipal que precisaram agir com balas de borracha e spray de pimenta para conter o tumulto.
Os episódios também se repetiram no Nordeste. Em Porto Seguro, provocações e brincadeiras dirigidas aos argentinos acabaram evoluindo para agressões físicas. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram cenas de briga e correria na principal via do distrito.
Na capital catarinense, Florianópolis, a Polícia Militar também precisou intervir para conter uma confusão entre torcedores no bairro de Canasvieiras. No litoral de Pernambuco, em Porto de Galinhas, brigas também foram registradas.
Na própria Argentina, a frustração com o vice-campeonato gerou desordem, uma grande confusão entre torcedores e as forças de segurança do país marcou o fim da noite nos arredores do Obelisco, tradicional ponto de encontro de torcedores na capital argentina, Buenos Aires, exigindo intervenção policial severa
De acordo com a imprensa argentina, a confusão começou um pouco depois da partida e envolveu torcedores e forças de segurança, que tentavam dispersar o público. Foram arremessadas latas, garrafas e pedra em direção aos policiais, que responderam com balas de borracha, bombas e jatos de água. Ainda de acordo com a imprensa argentina, ao menos 15 pessoas foram presas e três ficaram feridas.
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