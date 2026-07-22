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EUA e OEA repudiam a escalada autoritária de Ortega na Nicarágua

Marco Rubio, chefe da diplomacia de Washington, cobra ação internacional contra o regime de Daniel Ortega, que anunciou o fim das eleições. Por sua vez, o secretário-geral da OEA, Alberto Randim, acusa o presidente nicaraguense de "abandonar a democracia"

Daniel Ortega acena durante evento para comemorar o 47º aniversário da Revolução Sandinista, em Manágua, no último domingo - (crédito: Cesar Perez/El 19 Digital/AFP)
Daniel Ortega acena durante evento para comemorar o 47º aniversário da Revolução Sandinista, em Manágua, no último domingo - (crédito: Cesar Perez/El 19 Digital/AFP)

Washington e a Organização dos Estados Americanos (OEA) condenaram o anúncio do presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, de proibir a realização de eleições no país da América Central. A decisão busca anular a oposição e representa uma escalada autoritária sem precedentes em Manágua. O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmou que o governo de Donald Trump e a comunidade internacional "não ficarão de braços cruzados enquanto a ditadura Murillo-Ortega aprofunda a repressão e fabrica uma instabilidade que ameaça a segurança nacional dos EUA".

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"A promessa de Ortega de abolir as eleições na Nicarágua comprova sua covardia e seu medo da vontade do povo nicaraguense", destacou o chefe da diplomacia da Casa Branca, em uma publicação na rede social X. Em outra manifestação, por meio de um comunicado, Rubio disse que "a declaração de Ortega de que a Nicarágua jamais realizará eleições novamente demonstra sua verdadeira natureza autoritária". Ele pediu à comunidade internacional que "una forças" para mostrar à "ditadura que ela não pode continuar fingindo que nada está acontecendo".

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Alberto Randim, secretário-geral da OEA, disse que o regime nicaraguense "abandonou a democracia e até mesmo sua aparência". "A eliminação das eleições constitui a negação definitiva do direito soberano do povo de escolher o seu governo. Eleições livres, justas e periódicas não são opcionais; são um elemento essencial da democracia representativa. A erosão da democracia em qualquer país das Américas nunca é uma questão exclusivamente interna. Ataques às instituições democráticas nacionais têm consequências regionais, minam a governança democrática e afetam a estabilidade e os valores compartilhados do Hemisfério", comentou.

"Peso real"

Ex-preso político, líder da oposição e do partido Ruta del Cambio ("Rota de mudança"), Félix Maradiaga afirmou ao Correio que a reação dos EUA é "oportuna e necessária". "O fato de o Departamento de Estado chamar as coisas pelo seu nome e falar de uma ditadura familiar tem peso real. Durante anos, Ortega apostou em passar despercebido e em convencer Washington de que a Nicarágua não merecia atenção. Ao ligar a repressão e a instabilidade causadas pelo regime à segurança regional, Rubio mina essa estratégia", acrescentou. 

Para Maradiaga, a condenação por parte dos EUA, da Costa Rica e de outras democracias deve convergir para uma "estratégia unificada". "Ortega só entende uma linguagem: a do custo. É nosso dever elevar esse custo", defendeu o ex-candidato à Presidência da Nicarágua. O opositor cobra da OEA a declaração de ilegitimidade do regime de Ortega. "Vale lembrar que, em 2021, a organização desconheceu os resultados eleitorais, mas não procedeu à declaração de ilegitimidade. Essa seria, nesse sentido, uma das medidas mai importantes que ela poderia fazer no momento." 

Enrique Sáenz, analista nicaraguense exilado na Costa Rica e ex-deputado, lembrou que, em julho de 2025, a Assembleia Geral da OEA condenou as violações de direitos humanos de Ortega e, simultaneamente, pediu que ele retornasse à organização. "Foi algo incompreensível, um absurdo. Quase ao mesmo tempo, enquanto a OEA aprovava a declaração de censura, a delegação da Nicarágua era eleita para presidir a Associação de Estados do Caribe — pelos mesmos 25 países que, poucas horas antes, haviam condenado Ortega!", disse à reportagem. 

EU ACHO...

Félix Maradiaga, ex-preso político nicaraguense, principal líder da oposição e presidente da Fundación para la Libertad de Nicaragua
Félix Maradiaga, ex-preso político, líder da oposição e do partido Ruta del Cambio ("Rota de mudança") (foto: Arquivo pessoal )

"O chamado de Marco Rubio à conunidade internacional para unir forças somente servirá se traduzir-se em ação coordenada e sustentada: sanções direcionadas ao aparato repressivo e às suas finanças, uma defesa efetiva de presos políticos e de figuras religiosas desaparecidas, e condições claras para qualquer cooperação com Manágua."

Félix Maradiaga, ex-preso político, líder da oposição e do partido Ruta del Cambio ("Rota de mudança")

De la Espriella sofre primeiro revés na Colômbia

Antes mesmo de tomar posse, em 7 de agosto, o presidente eleito da Colômbia, Abelardo de la Espriella, amargou a primeira derrota política. O novo Congresso votou contra seu candidato à presidência do Senado, marcando um início adverso na tentativa do ultraconservador de construir maiorias legislativas. Sem partido próprio e com um discurso antissistema, De la Espriella busca apoio dos parlamentares para levar adiante suas reformas.

Na segunda-feira (20/7), ele perdeu uma primeira batalha depois que os 284 membros do novo Congresso, eleitos em março, tomaram posse de seus cargos por um período de quatro anos. Uma vez constituído, o Senado votou contra o candidato de De la Espriella para presidir a Câmara Alta e, em vez disso, elegeu um dirigente do partido do ex-presidente Álvaro Uribe, que nos últimos dias se distanciou do governo eleito.

Em um fato inusitado, a esquerda derrotada no segundo turno da eleição presidencial de 21 de junho passado uniu-se à direita tradicional para derrotar o aliado de De la Espriella. Tradicionalmente, na Colômbia, um aliado do presidente é escolhido como máxima autoridade do Senado para garantir a aprovação de suas primeiras propostas.

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Rodrigo Craveiro

Subeditor de Mundo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás (UFG) em 1997. Curioso por natureza, adora buscar histórias. Desde 2005, trabalha no Correio Braziliense, onde entrevistou laureados com o Nobel da Paz, embaixadores e ex-presidentes.

Por Rodrigo Craveiro
postado em 22/07/2026 04:58 / atualizado em 22/07/2026 05:32
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