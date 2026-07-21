Estilo de Vida Muito além do burnout: entenda o que é o rust-out e como ele afeta a saúde mental no trabalho O rust-out vem sendo descrito como o “primo silencioso” da burnout — não por excesso de trabalho, mas por falta de estímulo e propósito. Profissionais mantêm a rotina “no automático”: cumprem o mínimo necessário, sem engajamento real, como se estivessem presos em uma “zona morta” corporativa. Por Flipar

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