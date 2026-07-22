Roma transforma cinemas e bibliotecas em "refúgios" contra calor

A iniciativa cria "refúgios climáticos" contra as altas temperaturas, combatendo também o isolamento social, com sessões diárias de filmes italianos. - (crédito: AFP)

Cinemas e bibliotecas com ar-condicionado em Roma abrirão suas portas gratuitamente para ajudar os moradores da capital italiana a enfrentar a intensa onda de calor, anunciaram as autoridades locais nesta quarta-feira (22).

De 23 de julho a 4 de agosto, onze cinemas e onze bibliotecas serão transformados em "refúgios climáticos". "A mudança climática é, infelizmente, uma realidade. Ela afeta a vida das pessoas, sua saúde, suas interações sociais e sua capacidade de realizar atividades durante esses dias e horas", disse Massimiliano Smeriglio, conselheiro da Cultura de Roma.

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O projeto visa criar espaços "onde as pessoas também possam superar o isolamento causado pela impossibilidade de estar ao ar livre", afirmou. Os organizadores exibirão dez filmes italianos, com duas sessões de cada filme por dia.

O acesso será concedido por ordem de chegada, sujeito à capacidade do local. O prefeito de Roma, Roberto Gualtieri, saudou a iniciativa como uma forma de "apreciar um filme e, ao mesmo tempo, encontrar alívio do calor".

Segundo um relatório do Instituto de Estatística (Istat) publicado no mês passado, as temperaturas médias em Roma aumentaram 3°C desde a década de 1980, em comparação com um aumento de cerca de 2°C em outras capitais europeias.