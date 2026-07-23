Três pilotos sofrem intoxicação alimentar durante voo de 10 horas

Os três pilotos de um Boeing 777 da British Airways passaram mal após sofrerem uma intoxicação alimentar, durante um voo de dez horas e meia entre Hyderabad, na Índia , e o Aeroporto de Heathrow, em Londres, na última terça-feira (22/7). Um deles ficou impossibilitado de continuar trabalhando, enquanto os sintomas de seus colegas pioraram conforme o voo.
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Segundo o jornal britânico The Sun, o primeiro oficial passou mal quando a aeronave estava acerca de 9 mil metros de altitude; ele ficou incapacitado e precisou de oxigênio suplementar. Apesar dessa complicação, os outros dois pilotos conseguiram continuar trabalhando até a conclusão do voo.
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A British Airways afirmou que o incidente não colocou em risco os passageiros a bordo. "Durante o voo, um de nossos pilotos passou mal. De acordo com os procedimentos estabelecidos, a aeronave prosseguiu com o voo sem incidentes até o destino e pousou normalmente", declarou a empresa.
“A segurança de nossos clientes e tripulantes é sempre nossa principal prioridade, e em nenhum momento a segurança do voo foi comprometida”, acrescentou a empresa. Após o pouso, os três pilotos apresentaram relatórios de segurança aérea e profissionais médicos solicitaram amostras para tentar determinar a origem da intoxicação.
Antes de partirem a tripulação tomou café da manhã no salão do hotel onde estavam hospedados em Hyderabad, na Índia. Eles também consumiram água engarrafada fornecida por um fornecedor externo. A causa da intoxicação ainda não foi determinada.
O incidente causou descontentamento na Associação Britânica de Pilotos de Linha Aérea (BALPA). Segundo o GB News , fontes internas do sindicato afirmaram que "dezenas" de queixas foram registradas em relação às condições de higiene do hotel que a companhia aérea utilizava para hospedar seus funcionários durante as escalas na cidade do sul da Índia.
A British Airways confirmou que começou a avaliar opções alternativas de acomodação em Hyderabad. "O bem-estar dos nossos colegas é a nossa principal prioridade e estamos revendo as acomodações da tripulação neste local após alguns relatos isolados de doenças", afirmou a companhia aérea.
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