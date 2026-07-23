Três pilotos sofrem intoxicação alimentar durante voo de 10 horas

Tripulação da British Airways passou mal após uma escala em na Índia, um deles ficou incapacitado - (crédito: Reprodução/British Airways )

Os três pilotos de um Boeing 777 da British Airways passaram mal após sofrerem uma intoxicação alimentar, durante um voo de dez horas e meia entre Hyderabad, na Índia , e o Aeroporto de Heathrow, em Londres, na última terça-feira (22/7). Um deles ficou impossibilitado de continuar trabalhando, enquanto os sintomas de seus colegas pioraram conforme o voo.

Segundo o jornal britânico The Sun, o primeiro oficial passou mal quando a aeronave estava acerca de 9 mil metros de altitude; ele ficou incapacitado e precisou de oxigênio suplementar. Apesar dessa complicação, os outros dois pilotos conseguiram continuar trabalhando até a conclusão do voo.

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A British Airways afirmou que o incidente não colocou em risco os passageiros a bordo. "Durante o voo, um de nossos pilotos passou mal. De acordo com os procedimentos estabelecidos, a aeronave prosseguiu com o voo sem incidentes até o destino e pousou normalmente", declarou a empresa.

“A segurança de nossos clientes e tripulantes é sempre nossa principal prioridade, e em nenhum momento a segurança do voo foi comprometida”, acrescentou a empresa. Após o pouso, os três pilotos apresentaram relatórios de segurança aérea e profissionais médicos solicitaram amostras para tentar determinar a origem da intoxicação.

Antes de partirem a tripulação tomou café da manhã no salão do hotel onde estavam hospedados em Hyderabad, na Índia. Eles também consumiram água engarrafada fornecida por um fornecedor externo. A causa da intoxicação ainda não foi determinada.

O incidente causou descontentamento na Associação Britânica de Pilotos de Linha Aérea (BALPA). Segundo o GB News , fontes internas do sindicato afirmaram que "dezenas" de queixas foram registradas em relação às condições de higiene do hotel que a companhia aérea utilizava para hospedar seus funcionários durante as escalas na cidade do sul da Índia.

A British Airways confirmou que começou a avaliar opções alternativas de acomodação em Hyderabad. "O bem-estar dos nossos colegas é a nossa principal prioridade e estamos revendo as acomodações da tripulação neste local após alguns relatos isolados de doenças", afirmou a companhia aérea.